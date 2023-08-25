Клопп недоволен, что у саудовцев трансферное окно закроется позже, чем в АПЛ: «Когда не можешь реагировать на уход игрока, это катастрофа»
Юрген Клопп считает, что трансферное окно лучше закрывать везде одновременно.
«В случае с обычной командой АПЛ или другой лиги всегда есть вероятность того, что придет большой клуб и захочет забрать твоих игроков. А теперь этот рынок стал еще больше [за счет Саудовской Аравии]. И я даже не знаю, волноваться на этот счет или нет, посмотрим. У нас уже есть опыт взаимодействия с ним – в случае с Хендерсоном и Фабиньо. Но в целом проблема заключается в том, что у кого-то трансферное окно закрывается позже.
Это настоящая проблема. Пока у тебя есть возможность отреагировать на уход игрока, это можно считать неотъемлемой частью футбола. А когда у тебя нет возможности отреагировать, это катастрофа. Это правда.
Вот почему я несколько недель попросил власти изучить ситуацию. Будет плохо, если у других будет возможность просто уводить наших игроков», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
В этом году в Саудовской Аравии трансферное окно закроется 23 сентября, в Англии – 1 сентября.
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