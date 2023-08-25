Клопп недоволен, что у саудовцев трансферное окно закроется позже, чем в АПЛ: «Когда не можешь реагировать на уход игрока, это катастрофа»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Юрген Клопп считает, что трансферное окно лучше закрывать везде одновременно.

«В случае с обычной командой АПЛ или другой лиги всегда есть вероятность того, что придет большой клуб и захочет забрать твоих игроков. А теперь этот рынок стал еще больше [за счет Саудовской Аравии]. И я даже не знаю, волноваться на этот счет или нет, посмотрим. У нас уже есть опыт взаимодействия с ним – в случае с Хендерсоном и Фабиньо. Но в целом проблема заключается в том, что у кого-то трансферное окно закрывается позже.

Это настоящая проблема. Пока у тебя есть возможность отреагировать на уход игрока, это можно считать неотъемлемой частью футбола. А когда у тебя нет возможности отреагировать, это катастрофа. Это правда.

Вот почему я несколько недель попросил власти изучить ситуацию. Будет плохо, если у других будет возможность просто уводить наших игроков», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

В этом году в Саудовской Аравии трансферное окно закроется 23 сентября, в Англии – 1 сентября.

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11 комментариев

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Kurama Altai
начал переживать за возможный уход Салаха😁
+2
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+2
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Кокич
Постойте, он же сегодня был уже недоволен этим.
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Artem. M
Всё было в одном интервью,понятно что АПЛ это не устраивает....теперь из каждого вопроса сделайте новость
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#SharkTeam
Клопп, соберись, тряпка!!
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Artem. M
Англичане также по Европе скупают,теперь конкурент,который реально богаче
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Тимофей Яблонский
25 раз обсосали одно и тоже
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Акира_1
Так Ливерпуль и в переиод трансферного окна не может реагировать на уход игроков в центре, что доказали Лавиа и Кайседо 🤷‍♂️
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Дмитрий Бервинов
днём была эта же новость, просто там еще упоминалась Россия. Новости штампуются - лавеха мутится
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Плевал я
Продлевайте ТО
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