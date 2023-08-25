Сергеев о победе над «Спартаком»: «Переиграли их. «Зенит» по-прежнему номер один в России»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев вспомнил победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1).

— Прошло несколько дней после матча со «Спартаком». За счет чего удалось победить столь уверенно?

— В первую очередь за счет командных действий. Мы очень ответственно подошли к этой игре, понимая, что в таблице идем не совсем на своем месте, и нам удалось переиграть соперника тактически. У нас было больше и моментов, и правильных действий.

В атаку выходили через фланг, потому что москвичи играли ромбом в центре. Непривычно было видеть такой «Спартак», когда защитники сразу грузят мяч в направлении Соболева, как при навале. В целом мы их переиграли и добились заслуженной победы.

– Перед матчем многие эксперты оценивали шансы «Спартака» выше. На вас это ­как-то влияло?

– Нет, в команде мы это даже не обсуждали. Все понимали, насколько важен результат. Мне ­кто-то рассказывал, что эксперты считают фаворитом «Спартак», что обсуждают только его шансы, а нас оставляют на втором плане.

Это немного задевало, но мы вышли на поле, сделали свою работу и доказали, что нас напрасно стали списывать со счетов до этой игры. Мы по-прежнему номер один в России, – сказал форвард «Зенита».

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11 комментариев

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SMART789
Достаточно уже этой болтовни, завтра у нас в гостях лидер турнира
+18
-3
+15
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blаncо
Урал - вот серьёзная проверка. А Спартак каждый обидеть может.
+5
-1
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okkervil
Неделя прошла, следующий тур подошёл, на кой ляд тут эти воспоминания?
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-2
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
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Есть сомнения?😁
+2
0
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okkervil
Ответ Спартак сила
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В СССР лучшие киевляне, 15 чемпионств.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Спартак сила
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Всё ещё побаливает? ;)
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Spartakus1984
Ответ Зелёный гопник
Есть сомнения?😁
А у тебя нет?Если нет,поставь свою квартиру на это.
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okkervil
Ответ T622222
Ностальгия )
Смтреть надо вперёд.
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