Сергеев о победе над «Спартаком»: «Переиграли их. «Зенит» по-прежнему номер один в России»

Иван Сергеев вспомнил победу «Зенита» над «Спартаком» (3:1).

— Прошло несколько дней после матча со «Спартаком». За счет чего удалось победить столь уверенно?



— В первую очередь за счет командных действий. Мы очень ответственно подошли к этой игре, понимая, что в таблице идем не совсем на своем месте, и нам удалось переиграть соперника тактически. У нас было больше и моментов, и правильных действий.

В атаку выходили через фланг, потому что москвичи играли ромбом в центре. Непривычно было видеть такой «Спартак», когда защитники сразу грузят мяч в направлении Соболева, как при навале. В целом мы их переиграли и добились заслуженной победы.

– Перед матчем многие эксперты оценивали шансы «Спартака» выше. На вас это ­как-то влияло?

– Нет, в команде мы это даже не обсуждали. Все понимали, насколько важен результат. Мне ­кто-то рассказывал, что эксперты считают фаворитом «Спартак», что обсуждают только его шансы, а нас оставляют на втором плане.

Это немного задевало, но мы вышли на поле, сделали свою работу и доказали, что нас напрасно стали списывать со счетов до этой игры. Мы по-прежнему номер один в России, – сказал форвард «Зенита».

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