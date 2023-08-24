Михаил Моссаковский: «Отказался от мяса в 2019-м и не планирую возвращаться. Чувствую себя прекрасно»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал об отказе от мяса.

– Как себя чувствуете без употребления мяса?

– Отлично. Вполне нормально выгляжу и ни разу не исхудал. Не ем мясо и птицу, но оставил себе яйца, рыбу и морепродукты, поэтому животного белка хватает.

Эксперимент доказывает, что можно нормально существовать. Когда был Великий пост, держал рацион вообще без животной еды. Тогда было значительно тяжелее и казалось, что чего-то не хватает.

– Была динамика веса?

– Когда я отказался от мяса и птицы, организм разогнался. Обмен веществ стал мощнее по щелчку пальцев. В течение трех-четырех месяцев был заметен разгон, а дальше пошла константа. Уже три года не замечаю особенных изменений.

Отказался от мяса в 2019 году и не планирую возвращаться. Чувствую себя прекрасно, – сказал .

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