Михаил Моссаковский: «Отказался от мяса в 2019-м и не планирую возвращаться. Чувствую себя прекрасно»

Теги премьер-лига Россия телевидение Михаил Моссаковский Матч ТВ Здоровье Питание Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский рассказал об отказе от мяса.

– Как себя чувствуете без употребления мяса?

– Отлично. Вполне нормально выгляжу и ни разу не исхудал. Не ем мясо и птицу, но оставил себе яйца, рыбу и морепродукты, поэтому животного белка хватает.

Эксперимент доказывает, что можно нормально существовать. Когда был Великий пост, держал рацион вообще без животной еды. Тогда было значительно тяжелее и казалось, что чего-то не хватает. 

– Была динамика веса? 

– Когда я отказался от мяса и птицы, организм разогнался. Обмен веществ стал мощнее по щелчку пальцев. В течение трех-четырех месяцев был заметен разгон, а дальше пошла константа. Уже три года не замечаю особенных изменений.

Отказался от мяса в 2019 году и не планирую возвращаться. Чувствую себя прекрасно, – сказал Моссаковский.

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31 комментарий

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ОттоДракула
Не отказывался от мяса в 2019. Чувствую себя прекрасно.
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Radik_2.0
Ответ Мохнатый55
Не отказывался от мяса и чувствую себя прекрасно.
ем мясо каждый день, плохо себя чувствую когда не поем мяса
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Мохнатый55
Не отказывался от мяса и чувствую себя прекрасно.
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Overkiller
«Отказался от мяса в 2019-м и не планирую возвращаться. Чувствую себя прекрасно»

Рабинер пишет новую книгу "Как предавали Спартак" )
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Ебздрогыч
Семак: Моссаковский - мой любимый комментатор!
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VecchiaSignora
Ответ Rustamancha
Ну, хочется человеку умереть пораньше - его же право
Почитай исследования: красное мясо - причина многих заболеваний
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Кирилл.С-Пб
Лучше бы от булок отказался, а то в кадр не помещается)))
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Кузя Гитарист
Ответ Ебздрогыч
Семак: Моссаковский - мой любимый комментатор!
Моссаковский : Ебздрогыч - мой любимый комментатор на спортсе!
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Эдуард Малыкин
следующий шаг - отказаться от комментаторской работы. не его это дело :)
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e_kot
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С его весом это логично
Наоборот, от мяса сложно потолстеть
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Bobby Shmonka
Смысл отказываться если все остальные продолжат жрать это мясо тоннами и убивать миллионы животных .
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Kahn01
Не есть мясо без согласования с врачом - опасная затея. Просто так наобум прекратил есть 5 дет назад, решил попробовать. Действительно было легче. А потом здоровье пошло по одному месту: кишечник, желудок, ухо/горло/нос. Советуйтесь, прежде чем садиться на подобные диеты.
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Tpy6kaMerlina
Человек, вроде как, по своей природе хищник. Ну или как минимум всеядное существо. Стресс без мяса для мясоеда, стресс есть мясо вегану - такие встряски могут быть полезны, а могут и погубить организм. Короче, нет единого мнения на эту тему, как нет единой программы эффективных "тренировок для всех", без учета природных данных, болезней, антропометрии, экологии и проч факторов
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Kos Iniesta
Очень интересная информация.
Спасибо что рассказал!
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Budabuda
обмен веществ разогнался по щелчку

чо у людей в голове в 2023?
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majestic1980
Отказался от Матч ТВ. Чувствую себя прекрасно
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majestic1980
Чрезвычайно полезная информация! Пусть держит в курсе
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тралмейстер
«Отказался от мяса в 2019-м...
И за кого топить стал?
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Усатый КозлоБык ©
Эх, Мишаня!!!
Шашлындос с чачей топ!!!
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Aleksey Yashin
Вот только с комментированием дела обстоят похуже, чем с самочувствием) возможно стоит немного мяса вернуть в рацион)
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romankoucher
Кому это интересно? Что за чел вообще такой?
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Ростов-на-Дону
Семак его выбирал наверное на "газ ТВ".
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djamel
Ну не любишь ты Спартак, зачем сразу так то
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ARIGAMI ARIGAMI
С его весом это логично
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