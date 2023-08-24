Килиан Мбаппе ведет с «ПСЖ» переговоры о продлении контракта.

Как пишет Sky Sports, француз не покинет «ПСЖ» следующим летом бесплатно на правах свободного агента.

Отмечается, что Мбаппе может как активировать опцию продления контракта до 2025 года, так и подписать новое соглашение.

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