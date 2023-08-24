Мбаппе ведет с «ПСЖ» переговоры о продлении контракта
Килиан Мбаппе ведет с «ПСЖ» переговоры о продлении контракта.
Как пишет Sky Sports, француз не покинет «ПСЖ» следующим летом бесплатно на правах свободного агента.
Отмечается, что Мбаппе может как активировать опцию продления контракта до 2025 года, так и подписать новое соглашение.
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В Реал четырежды не зовут:)
продажа МЮ или уход Мбапе ? ...
во мн. числе тоже Greatest
И заработал бы и сериал закончился.