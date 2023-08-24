Мбаппе ведет с «ПСЖ» переговоры о продлении контракта

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ведет с «ПСЖ» переговоры о продлении контракта.

Как пишет Sky Sports, француз не покинет «ПСЖ» следующим летом бесплатно на правах свободного агента.

Отмечается, что Мбаппе может как активировать опцию продления контракта до 2025 года, так и подписать новое соглашение.

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45 комментариев

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ScaryClown//1
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молодец,не повелся на деньги Реала.
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Liquidozz
Думаю пару лет ещё в ПСЖ, а потом можно в СА доигрывать.
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Отец Абду
Ответ Vatikan
В Реал сейчас никто не хочет идти, после того как один из гоат ушел оттуда
Азар?:)
+12
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Дима Лобачёв
Достал уже всех! Он выберет всегда бабки!
+9
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blаncо
Никогда такого не было.
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Фанат Лионеля Месси
Ой, как зря
В Реал четырежды не зовут:)
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Bobby Shmonka
Ожидаемо,Реал клоуны хотели бесплатно урвать суперигрока стоимостью 300-400 млн евро.Перес на пенсию дед.
+12
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BZB
Мбаппе на своем месте, клуб и игрок стоят друг друга.
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Defo
Да и пёс с ним, с этим Мбапе, надоел уже давно...
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PIT-BUL
какая сага пробудет дольше?
продажа МЮ или уход Мбапе ? ...
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Любезный Коссутий
очень жаль. как Неймар, похоронит карьеру в Париже. ни ЛЧ, ни ЗМ не видать ему, увы.
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Любезный Коссутий
Ответ Tiestorzn17
Формулировка ГОАТ подразумевает единственное число. И в Реале его никогда не было.
ничего подобного))
во мн. числе тоже Greatest
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encaro_one
Лучше бы в Саудовскую Аравию ушел и через год в Реал.
И заработал бы и сериал закончился.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ MESSIya
МАДРИД такой же рычаг
Доказательства в студию!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любезный Коссутий
ничего подобного)) во мн. числе тоже Greatest
Господа Английский не знают. Что с них взять?
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SaH4r.
бедные фанаты Реала, мне вас по-человечески жаль, уже в 45-ый (или какой там по счёту) раз черепашка издевается над этим клубом
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Umid Yuldashev
Кароче таких в простонародье называют ху***плет
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Вячеслав Новиков-Володько
Ну что сказать вместо того чтобы стать топищем выбрал денюжку, ну его право
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Джон Сакримони
милые бранятся только тешатся
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Sir David Beckham
Будет забавно, если он совсем сольется в этом сезоне
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