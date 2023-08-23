ЭСК решила, что Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики». Игнашевич называл 11-метровый выдуманным

ЭСК решила, что Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики».

Напомним, после игры с « » (0:1) тренер «Балтики» заявил: «[Арбитр] судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается».

«Балтика» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Балтики» на 48-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды « » на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, игрок обороняющейся команды «Балтика» , опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Урал» Алексеем Каштановым в собственной штрафной площади, совершил контакт стопой с коленом соперника, который комиссия квалифицирует как фол по неосторожности.

По этой причине комиссия единогласно считает, что у судьи были основания назначить пенальти в данном игровом эпизоде, в связи с чем, поддерживает это решение», – говорится в заявлении ЭСК.

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