ЭСК решила, что Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики». Игнашевич называл 11-метровый выдуманным
ЭСК решила, что Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики».
Напомним, после игры с «Уралом» (0:1) тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил: «[Арбитр] судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается».
«Балтика» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Балтики» на 48-й минуте матча.
Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Балтика» на 48-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, игрок обороняющейся команды «Балтика» Натан Гассама, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Урал» Алексеем Каштановым в собственной штрафной площади, совершил контакт стопой с коленом соперника, который комиссия квалифицирует как фол по неосторожности.
По этой причине комиссия единогласно считает, что у судьи были основания назначить пенальти в данном игровом эпизоде, в связи с чем, поддерживает это решение», – говорится в заявлении ЭСК.
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в таком случае, в ворота Урала должны были 2-3 таких же поставить.