ЭСК решила, что Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики». Игнашевич называл 11-метровый выдуманным

Теги Сергей Игнашевич судьи Балтика Урал Василий Казарцев ЭСК РФС Натан Гассама Алексей Каштанов Футбол

ЭСК решила, что Василий Казарцев верно назначил пенальти в ворота «Балтики».

Напомним, после игры с «Уралом» (0:1) тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил: «[Арбитр] судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается».

«Балтика» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Балтики» на 48-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Балтика» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, игрок обороняющейся команды «Балтика» Натан Гассама, опоздав сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Урал» Алексеем Каштановым в собственной штрафной площади, совершил контакт стопой с коленом соперника, который комиссия квалифицирует как фол по неосторожности.

По этой причине комиссия единогласно считает, что у судьи были основания назначить пенальти в данном игровом эпизоде, в связи с чем, поддерживает это решение», – говорится в заявлении ЭСК.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
achrustalev
Чисто технически пенальти был, но удар был не такой силы, чтобы сбить с ног здорового мужика. Это даже не удар был, а касание, почувствовав которое Каштанов с удовольствием упал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
а также Балтика 9 просто шедевр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марк Непша
они точно смотрели повтор?

в таком случае, в ворота Урала должны были 2-3 таких же поставить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий