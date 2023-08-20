Игнашевич о матче с «Уралом»: «Казарцев выдумал пенальти. В голове не укладывается»

Сергей Игнашевич считает, что в ворота «Балтики» не стоило ставить пенальти.

Тренер калининградской команды раскритиковал главного арбитра матча 5-го тура Мир РПЛ с «Уралом» Василия Казарцева.

«Урал» в Калининграде победил со счетом 1:0. Пенальти был назначен на 49‑й минуте матча.

«Это неочевидный эпизод. Не понимаю, зачем ставить неочевидный пенальти за неочевидный фол. Судил нормально, потом взял и выдумал пенальти. Это в голове не укладывается.

Я доволен игрой команды, нам противостоял непростой соперник, который идет в верхушке турнирной таблицы. Мы еще проанализируем игру», – сказал Игнашевич.

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