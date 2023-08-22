Бонгонда о России: «Находиться здесь – супер, ничего странного не видел. Постараюсь выучить русский как можно быстрее – знаю несколько слов, озвучивать не стану»

Тео Бонгонда рассказал, как проходит его адаптация в России.

«Лучшая вещь в « »? Думаю, фанаты! Они горячо поддерживают нас, гонят вперед, я их уважаю.

Москва – очень большой город, но я пока мало что видел. Я же приехал играть в футбол, а не ходить на экскурсии. Может, позже у меня появится время. Ничего странного не видел – в России все хорошо. Находиться здесь – супер, я этого хотел.

Знаю несколько слов на русском, но озвучивать их не стану, ха-ха! Постараюсь выучить русский как можно быстрее. Уверен, это важно.

Моя семья уже в Москве, партнеры по команде хорошо ко мне относятся. Я же стараюсь выдавать максимум на поле, когда играю», – сказал вингер «Спартака».

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