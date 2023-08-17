Куртуа и Милитао успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа Эдер Милитао Футбол

«Реал» сообщил об итогах операций Тибо Куртуа и Эдера Милитао.

Оба футболиста порвали крестообразную связку: вратарь – во время тренировки, защитник – во время матча первого тура Ла Лиги против «Атлетика».

«Мадрид» сообщил, что Куртуа успешно перенес операцию и начнет восстановление в ближайшие дни.

По информации COPE, Милитао также был успешно прооперирован сегодня.

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14 комментариев

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ten Hag
Жалкие хейтеры люто минусуют
Недовольны тем фактом, что операции хорошо прошли
Надо же такими быть
+19
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+16
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JENNINGS
Здоровья и успешного восстановления! Ждём возвращения ещё более сильными!
+15
-5
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JENNINGS
Ответ ten Hag
Жалкие хейтеры люто минусуют Недовольны тем фактом, что операции хорошо прошли Надо же такими быть
Я не понимаю, как можно злорадствовать над чужими трагедиями, травмами, неудачами.
Помню, как некоторые шутили над смертью ребёнка Роналду, сейчас - что у «Реала» - минус 2 игрока основы на сезон.
Как можно быть такими? У этих людей вообще ничего святого и человеческого нет? И потом ещё некоторые персонажи будут требовать к себе уважения?
Напоминание всем: жизнь - это бумеранг
+10
-1
+9
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ten Hag
Ответ JENNINGS
Я не понимаю, как можно злорадствовать над чужими трагедиями, травмами, неудачами. Помню, как некоторые шутили над смертью ребёнка Роналду, сейчас - что у «Реала» - минус 2 игрока основы на сезон. Как можно быть такими? У этих людей вообще ничего святого и человеческого нет? И потом ещё некоторые персонажи будут требовать к себе уважения? Напоминание всем: жизнь - это бумеранг
А потом эти отбитые плачут, что шутят над 8:2 и прочими рычагами
+5
0
+5
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Cevin Cigan
Хорошие новости! Здоровья ребятам!!!
+4
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ten Hag
Здоровья и скорейшего возвращения!
Необходимы команде
+6
-4
+2
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Dexter Morgan
Здоровья. Желаю скорейшего выздоровления, восстановления. Их невозможно заменить. Но лучше не торопиться с возвращением в строй после таких травм. Вернутся и будут играть великолепно снова.
+1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Сикарио
Вернутся к финалу ЛЧ
ты прикалываешься? надо надеятся что бы смогли форму восстановить хотя бы в следующем сезоне,что далеко не все смогли сделать.
+2
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Papa Paolo
Ответ ten Hag
Жалкие хейтеры люто минусуют Недовольны тем фактом, что операции хорошо прошли Надо же такими быть
У таких людей просто хромосомы лишние
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Dexter Morgan
Ответ ten Hag
Жалкие хейтеры люто минусуют Недовольны тем фактом, что операции хорошо прошли Надо же такими быть
К сожалению, немало таких отбитых людей на этом сайте. Они сами негативные, ноют, так ещё и другим плохого желают.
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Dexter Morgan
Ответ Антимосковский
люблю таких блюстителей морали. а что конкретно плохого в этих шутках, особенно когда они никак не касаются ни Роналду, ни Куртуа и Милитао? и никак не повлияют на трагедии и их преодоление. и чем должен вернуться бумеранг? такими же шутками про этих людей? ну да и пусть, если бы весь негатив ограничивался словами, мир был бы гораздо лучше.
Ну офигеть просто. Проблема современного общества в том, что люди привыкли писать чушь, при этом не отвечать за свои слова. И ещё считаете это нормой жизни? Это не шутки. Шутить на тему здоровья вообще нельзя.
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