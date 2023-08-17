Куртуа и Милитао успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок
«Реал» сообщил об итогах операций Тибо Куртуа и Эдера Милитао.
Оба футболиста порвали крестообразную связку: вратарь – во время тренировки, защитник – во время матча первого тура Ла Лиги против «Атлетика».
«Мадрид» сообщил, что Куртуа успешно перенес операцию и начнет восстановление в ближайшие дни.
По информации COPE, Милитао также был успешно прооперирован сегодня.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Недовольны тем фактом, что операции хорошо прошли
Надо же такими быть
Помню, как некоторые шутили над смертью ребёнка Роналду, сейчас - что у «Реала» - минус 2 игрока основы на сезон.
Как можно быть такими? У этих людей вообще ничего святого и человеческого нет? И потом ещё некоторые персонажи будут требовать к себе уважения?
Напоминание всем: жизнь - это бумеранг
Необходимы команде