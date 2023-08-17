Куртуа и Милитао успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок

«Реал» сообщил об итогах операций Тибо Куртуа и Эдера Милитао.

Оба футболиста порвали крестообразную связку: вратарь – во время тренировки, защитник – во время матча первого тура против «Атлетика».

« » сообщил, что успешно перенес операцию и начнет восстановление в ближайшие дни.

По информации COPE, также был успешно прооперирован сегодня.

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