Воспитанник «Реала» Аррибас перешел в «Альмерию». Контракт – до 2029-го

Серхио Аррибас перешел из мадридского «Реала» в «Альмерию».

21-летний воспитанник «Реала» подписал с «Альмерией» соглашение сроком до 2029 года.

В сезоне-2022/23 выступал за «Кастилью». Полузащитник провел 2 матча за основную команду « » в . Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: udalmeriasad.com

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