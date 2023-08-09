Воспитанник «Реала» Аррибас перешел в «Альмерию». Контракт – до 2029-го
Серхио Аррибас перешел из мадридского «Реала» в «Альмерию».
21-летний воспитанник «Реала» подписал с «Альмерией» соглашение сроком до 2029 года.
В сезоне-2022/23 Аррибас выступал за «Кастилью». Полузащитник провел 2 матча за основную команду «Реала» в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: udalmeriasad.com
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