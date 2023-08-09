Воспитанник «Реала» Аррибас перешел в «Альмерию». Контракт – до 2029-го

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Альмерия Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Серхио Аррибас Футбол

Серхио Аррибас перешел из мадридского «Реала» в «Альмерию».

21-летний воспитанник «Реала» подписал с «Альмерией» соглашение сроком до 2029 года.

В сезоне-2022/23 Аррибас выступал за «Кастилью». Полузащитник провел 2 матча за основную команду «Реала» в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: udalmeriasad.com

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15 комментариев

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ZA.RMA
Ответ Угараю_с_вас
Вроде толковый был, почему продали..
Ему пора двигаться дальше, а в основную команду пока что пробиться не сможет
+4
0
+4
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Церебральный Сортировщик
Ответ GuruFutbola
Полоток слабейшей академии Испании
Ну да) его же Бенайджес за яички не трогал😂🤦🏻‍♂️
+3
0
+3
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corazón blanco
Удачи Серхио, талантливый парень, жаль, что так мало получал шансов в первой команде, но когда все же доводилось ему выходить, погоды не портил. В Кастильи был главной ударной силой, надеюсь, что в Альмерии сможет себя проявить и пойти не повышение.
+3
-1
+2
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nidojafarov@icloud.com
удачного охота !!
+1
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Угараю_с_вас
Ответ ZA.RMA
Ему пора двигаться дальше, а в основную команду пока что пробиться не сможет
Надеюсь есть опция выкупа или что-то такое, кажется он сможет заиграть
+1
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gumarik
Ответ Cristiano Ronaldo
Очень толковый игрок. Почему ему даже в ротации места не нашлось, если он в разы сильнее был, того же Вальехо. ДляАльмерии, это однозначно усиление.
как можно сравнивать Аррибаса и Вальехо? один играет либо под нападающим либо крайнего нападающего, второй центральный защитник. куда его в ротацию там на позиции под нападающим Гюлер, Браим и Беллингем.
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Александр Воронин
Ответ GuruFutbola
Полоток слабейшей академии Испании
интересно, что тут делают высеры бчк, со своими нелепымт "комментариями"?..
+1
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Угараю_с_вас
Вроде толковый был, почему продали..
+1
-1
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Барберис
Счастливого полета!
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Cristiano Ronaldo
Очень толковый игрок. Почему ему даже в ротации места не нашлось, если он в разы сильнее был, того же Вальехо. ДляАльмерии, это однозначно усиление.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Угараю_с_вас
Надеюсь есть опция выкупа или что-то такое, кажется он сможет заиграть
50% остался у Реала.
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Александр Воронин
Ответ GuruFutbola
Полоток слабейшей академии Испании
что тут делаю БЧКашники со своими вы$ерами?
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GuruFutbola
Ответ Александр Воронин
что тут делаю БЧКашники со своими вы$ерами?
Ставлю буднично на место адептов мчк вроде тебя)
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