«Рома» продала Вильяра «Гранаде» за 1,5 млн евро. «Валенсия» получит 15%

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Гонсало Вильяр перешел из «Ромы» в «Гранаду».

По данным As, римляне получат за хавбека 1,5 млн евро. 15% от этой суммы перейдет «Валенсии». Контракт с 25-летним игроком – до 2027 года.

За «Рому» полузащитник провел 64 матча. Последние два сезона он играл за «Хетафе» и «Сампдорию» на правах аренды.

Подробно со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.

Изображение: granadacf.es

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1 комментарий

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Ну он и есть игрок уровня гранады
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