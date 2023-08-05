«Рома» продала Вильяра «Гранаде» за 1,5 млн евро. «Валенсия» получит 15%

Гонсало Вильяр перешел из «Ромы» в «Гранаду».

По данным As, римляне получат за хавбека 1,5 млн евро. 15% от этой суммы перейдет «Валенсии». Контракт с 25-летним игроком – до 2027 года.

За «Рому» полузащитник провел 64 матча. Последние два сезона он играл за «Хетафе» и «Сампдорию» на правах аренды.

Подробно со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.

Изображение: granadacf.es

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