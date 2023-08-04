«Севилья» купила хавбека сборной Швейцарии Соу. «Айнтрахт» получит 10+3 млн евро

Джибриль Соу перешел из «Айнтрахта» в «Севилью».

Полузащитник подписал с испанским клубом контракт сроком на пять лет. По данным ABC, действующие победители Лиги Европы заплатят за футболиста сборной Швейцарии 10 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Соу выступал за « » с 2019 года. В Бундеслиге-2022/23 он забил 4 гола за 32 матча. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/SevillaFC

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