«Севилья» купила хавбека сборной Швейцарии Соу. «Айнтрахт» получит 10+3 млн евро
Джибриль Соу перешел из «Айнтрахта» в «Севилью».
Полузащитник подписал с испанским клубом контракт сроком на пять лет. По данным ABC, действующие победители Лиги Европы заплатят за футболиста сборной Швейцарии 10 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Соу выступал за «Айнтрахт» с 2019 года. В Бундеслиге-2022/23 он забил 4 гола за 32 матча. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/SevillaFC
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
4 комментария