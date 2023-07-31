Президент «Наполи» Де Лаурентис: «В Лиге чемпионов все зависит от удачи»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Президент «Наполи» считает фактор везения решающим в Лиге чемпионов.

О Лиге чемпионов

«Проблема в том, что в Лиге чемпионов все зависит от удачи».

О том, больно ли ему от вылета от «Милана» в 1/4 ЛЧ до сих пор

Если бы вы только знали, как я себя чувствовал из-за 0:4 с «Миланом» (в 28-м туре Серии А-2022/23 – Sports.ru)...» – сказал Аурелио Де Лаурентис на презентации почтовой марки, посвященной чемпионству «Наполи» в прошедшем сезоне.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Все зависит не от удачи, а от количества голов. Если за два матча забить 1 гол в ворота дохлого Милана, то о какой удачи можно вести речь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Когда Кашшай не фиксирует километровый офсайд, то о какой удачи здесь говорить?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий