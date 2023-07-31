Президент «Наполи» Де Лаурентис: «В Лиге чемпионов все зависит от удачи»
Президент «Наполи» считает фактор везения решающим в Лиге чемпионов.
О Лиге чемпионов
«Проблема в том, что в Лиге чемпионов все зависит от удачи».
О том, больно ли ему от вылета от «Милана» в 1/4 ЛЧ до сих пор
Если бы вы только знали, как я себя чувствовал из-за 0:4 с «Миланом» (в 28-м туре Серии А-2022/23 – Sports.ru)...» – сказал Аурелио Де Лаурентис на презентации почтовой марки, посвященной чемпионству «Наполи» в прошедшем сезоне.
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