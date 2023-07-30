«Ньюкасл» продал Сен-Максимена «Аль-Ахли» за 23 млн фунтов, Дарлоу – «Лидсу» за 400 тысяч

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы Лидс высшая лига Саудовская Аравия Sky Sports Карл Дарлоу Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен деньги Футбол

«Ньюкасл» продал Аллана Сен-Максимена в Саудовскую Аравию.

«Аль-Ахли» сообщил о приобретении вингера и заключении с ним контракта сроком до 2026 года.

По данным Sky Sports, «сороки» получат около 23 млн фунтов.

За 124 игры в составе клуба АПЛ француз забил 13 голов и отдал 21 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/ALAHLI_FC

Также «Ньюкасл» продал вратаря Карла Дарлоу «Лидсу». 32-летний футболист подписал трехлетний договор.

LeedsLive утверждает, что за англичанина заплатили 400 тысяч фунтов. Показатели голкипера можно изучить тут.

Изображение: leedsunited.com

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21 комментарий

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Lindeman
Ответ corazón blanco
Шикарный дриблер, но поссорился с Хоу и потерял свое место в стартовом составе, жаль конечно, что такие кудесники мяча уезжают в Аварию в самом расцвете сил.
Впервые слышу о его соре с тренером, а дриблёр он и вправду шикарный, но на этом всё
+22
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+22
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Lindeman
Ответ Marina_Greta
Неплохой игрок впринципе, за время, проведённое в Ньюкасле был неплох... Значит "сороки" кого-то на вход возьмут, все таки ЕК, Кубки... АПЛ.. скамейка нужна крепкая.
Барнса взяли
+3
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+3
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heymon95
Ответ Cearvm
Безумие какое-то, там год контракта оставался? Очень дешево, даже после не слишком удачного сезона. При это Ньюкасл на полном серьезе покупает игроков вроде Гордона и Барнса.
Так Барнс на голову выше. Ты вообще смотрел их матчи?
+4
-1
+3
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Фран
Ответ Cearvm
Безумие какое-то, там год контракта оставался? Очень дешево, даже после не слишком удачного сезона. При это Ньюкасл на полном серьезе покупает игроков вроде Гордона и Барнса.
Там травмы бесконечные, в последнее время. Да и АСМ это больше про эффектность, чем про эффективность. У Ньюкасла, на мой взгляд, долгосрочный и прописанный план, они знают, что делают и результаты пока это доказывают
+3
-2
+1
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corazón blanco
Шикарный дриблер, но поссорился с Хоу и потерял свое место в стартовом составе, жаль конечно, что такие кудесники мяча уезжают в Аварию в самом расцвете сил.
+8
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Никита Алексеев
Потенциальный хороший игрок, так и не раскрылся полностью, статистика очень слабая
Такой вариант лучший для всех
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yaroslav prihodko
Переложили Аллана из одного кармана в другой

А так его слив читался с приходом Барнса
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Мертвый
Просто было кайфово смотреть на игру С. Максимена , жаль что уходить...
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kilcher
Ответ Marina_Greta
Неплохой игрок впринципе, за время, проведённое в Ньюкасле был неплох... Значит "сороки" кого-то на вход возьмут, все таки ЕК, Кубки... АПЛ.. скамейка нужна крепкая.
а за что минусы? его продали как раз, чтобы обеспечить амортизацию еще нескольких сделок
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Marina_Greta
Ответ kilcher
а за что минусы? его продали как раз, чтобы обеспечить амортизацию еще нескольких сделок
Да забейте) Я девушка, что для мужланов местных не глядя даже на мой пост - сразу минус лепят) При том я всегда стараюсь объективно подходить к диалогу и осмысленно его вести)
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kilcher
Ответ corazón blanco
Шикарный дриблер, но поссорился с Хоу и потерял свое место в стартовом составе, жаль конечно, что такие кудесники мяча уезжают в Аварию в самом расцвете сил.
максимум у него с Грэмом Джонсом были тёрки, так как тот материл его со скамейки, когда Макси плясал на месте в очередной раз. но не думаю, что он бы ушёл, если бы Ньюкасл не попал в ЛЧ
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Attikus
Ответ Никита Алексеев
Потенциальный хороший игрок, так и не раскрылся полностью, статистика очень слабая Такой вариант лучший для всех
Раскрылся он полностью - это его максимум
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jzx8
Ответ Cearvm
Безумие какое-то, там год контракта оставался? Очень дешево, даже после не слишком удачного сезона. При это Ньюкасл на полном серьезе покупает игроков вроде Гордона и Барнса.
Тоже всегда удивляет что так дешево арабам отдают, притом что на зп их разводят не хилые
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Никого_нет
Ответ Coil
Учитывая, что владельцы Ньюкасла - "Суверенный фонд Саудовской Аравии", Максимена - не "продали", а дали поиграть. У фонда, кстати, активы на 430 млд, могли бы не так палевно "продать".
Палевно, а что палевного ?
23 ляма это мелочь, его за такие деньги почти в любой клуб апл можно продать, это не переплата
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