«Ньюкасл» продал Сен-Максимена «Аль-Ахли» за 23 млн фунтов, Дарлоу – «Лидсу» за 400 тысяч

«Ньюкасл» продал Аллана Сен-Максимена в Саудовскую Аравию.

«Аль-Ахли» сообщил о приобретении вингера и заключении с ним контракта сроком до 2026 года.

По данным Sky Sports, «сороки» получат около 23 млн фунтов.

За 124 игры в составе клуба АПЛ француз забил 13 голов и отдал 21 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/ALAHLI_FC

Также «Ньюкасл» продал вратаря Карла Дарлоу «Лидсу». 32-летний футболист подписал трехлетний договор.

LeedsLive утверждает, что за англичанина заплатили 400 тысяч фунтов. Показатели голкипера можно изучить тут.

Изображение: leedsunited.com