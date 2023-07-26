Грилиш о фотографии с чемпионского парада «Сити»: «Хорошая, правда? Надо будет повесить ее в рамке дома»
Джек Грилиш хочет повесить фотографию с чемпионского парада у себя дома.
В июне «Манчестер Сити» провел парад по случаю завоевания трофеев АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. На следующий день Грилиш выложил фото с мероприятия. На изображении футболист стоит на крыше клубного автобуса без футболки, раскинув руки в стороны.
«Хорошая фотография, правда? У меня еще нет копии, но мне надо будет повесить ее в рамке у себя дома.
Это было вполне заслуженно после выигранного требла, и эта фотография навсегда сохранит хорошие воспоминания», – сказал полузащитник «горожан».
Фото: Gettyimages.ru/Lexy Ilsley
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