Грилиш о фотографии с чемпионского парада «Сити»: «Хорошая, правда? Надо будет повесить ее в рамке дома»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш хочет повесить фотографию с чемпионского парада у себя дома.

В июне «Манчестер Сити» провел парад по случаю завоевания трофеев АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. На следующий день Грилиш выложил фото с мероприятия. На изображении футболист стоит на крыше клубного автобуса без футболки, раскинув руки в стороны.

«Хорошая фотография, правда? У меня еще нет копии, но мне надо будет повесить ее в рамке у себя дома.

Это было вполне заслуженно после выигранного требла, и эта фотография навсегда сохранит хорошие воспоминания», – сказал полузащитник «горожан».

Фото: Gettyimages.ru/Lexy Ilsley

Фото Грилиша с парада «Сити» войдет в историю. И вот почему

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9 комментариев

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Evgen_Hazard
Такая уже у ригоберки в детской висит
+34
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Lindeman
Хорошая, правда
+15
0
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Bunyod Turgunov
Ответ Evgen_Hazard
Такая уже у ригоберки в детской висит
И в сентябре будет дневник с такой фоткой
+4
0
+4
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DolJun
Ответ Evgen_Hazard
Такая уже у ригоберки в детской висит
все же прикольно сейчас на сайте, когда после полуночных игр месси местных кулес днем и до самого вечера единицы и можно цивилизованно общаться)
+1
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аноним анонимович
а в Лувр? ещё нет?
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Ben Shelton
думаю у многих эта фотография будет ассоциироваться с треблом
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Hakuna Matata!
Ответ Evgen_Hazard
Такая уже у ригоберки в детской висит
🤣👍
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-1
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i love it
Ответ Evgen_Hazard
Такая уже у ригоберки в детской висит
🤣🤣🤣
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