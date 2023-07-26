Ярошик о 0:6: «ЦСКА два раза зашел в штрафную и забил два гола. Во 2-м тайме мы вдесятером показали: «Оренбург» – мужчины»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги игры с ЦСКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 6:0 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

« » играл в меньшинстве с 15-й минуты – красную карточку поучил голкипер Алексей Кеняйкин. На 62-й минуте Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку и оставил «Оренбург» вдевятером.

«Соперник два раза зашел в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно.

У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление.

Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», – сказал .