Ярошик о 0:6: «ЦСКА два раза зашел в штрафную и забил два гола. Во 2-м тайме мы вдесятером показали: «Оренбург» – мужчины»

Теги ЦСКА Иржи Ярошик премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги игры с ЦСКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 6:0 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Оренбург» играл в меньшинстве с 15-й минуты – красную карточку поучил голкипер Алексей Кеняйкин. На 62-й минуте Михаил Сиваков получил вторую желтую карточку и оставил «Оренбург» вдевятером.

«Соперник два раза зашел в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно.

У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление.

Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», – сказал Ярошик.

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12 комментариев

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леннорыч-абрамович
Показали, что мужчины, но напихали вам знатно.
+13
-1
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Japonskiy Magnitofon
Ответ леннорыч-абрамович
Показали, что мужчины, но напихали вам знатно.
" ...мы вдесятером показали, что мужчины и можем играть вдевятером!"
+9
0
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omsk1716
Походу Ярошик ненадолго в Оренбурге.
+9
-1
+8
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Красная стрела
Я так и думал, что Оренбург - это проходной двор. Спартак тупо реализация подвела. Если Иржи не уволят к середине осени - очень удивлюсь.
+9
-1
+8
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Мистер Уайт
Да чего уж там: Оренбург весь матч возил ЦСКА, армейцы чудом отскочили.
+5
-1
+4
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Александр Ветров
Сегодня играла почти половина команды до 20-ти лет. Молодцы ребята. ❤️💙👏👏👏
+3
0
+3
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Pucheslav
Ответ Красная стрела
Я так и думал, что Оренбург - это проходной двор. Спартак тупо реализация подвела. Если Иржи не уволят к середине осени - очень удивлюсь.
Личка в прошлом сезоне и без удалений 8 получал от Локомотива
+2
0
+2
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Игорь М.
Ответ Pucheslav
А, точно. Но 4 гола от Игнатьева можно за 8 засчитать
Игнатьев 3 забил)))
+1
0
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Jadie James
Спартак то чего мучился?
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Классная игра для ЦСКА и основа пол тайма отбегала и молодёжи дали время.
0
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Игорь М.
Ответ Pucheslav
Личка в прошлом сезоне и без удалений 8 получал от Локомотива
8 от Зенита, а от Локо 5)
0
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Pucheslav
Ответ Игорь М.
8 от Зенита, а от Локо 5)
А, точно. Но 4 гола от Игнатьева можно за 8 засчитать
0
0
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