Министр спорта Италии про обвинения в гомофобии после слов о Янкто: «Для меня говорить «гомосексуалист» уже неверно, поэтому я говорил о людях»

Министр спорта Италии пояснил свои слова о гее Якубе Янкто после обвинений в гомофобии.

«То, что обо мне говорят некоторые вещи, – это абсурд, потому что они очень далеки от моего образа жизни.

К заданному мне вопросу я не был подготовлен, ответ давал сразу, так что из-за ограничений по времени он представлял собой синтез идей. Подобное бывает, когда выступаешь на радио.

Лично я уже связался с « » и также поговорю с Янкто. Я объяснил президенту клуба, что отношусь к нему с глубочайшим уважением. Более того, я недоумеваю, почему появились какие-то споры вокруг темы, по которой я выступил откровенно.

Для меня говорить «гомосексуалист» уже неверно, поэтому я говорил о людях. Мы должны уважать личность каждого человека», – сказал Андреа Абоди.

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»