Министр спорта Италии про обвинения в гомофобии после слов о Янкто: «Для меня говорить «гомосексуалист» уже неверно, поэтому я говорил о людях»

Теги Кальяри серия А Италия ЛГБТ Политика Якуб Янкто дискриминация Футбол

Министр спорта Италии пояснил свои слова о гее Якубе Янкто после обвинений в гомофобии.

«То, что обо мне говорят некоторые вещи, – это абсурд, потому что они очень далеки от моего образа жизни.

К заданному мне вопросу я не был подготовлен, ответ давал сразу, так что из-за ограничений по времени он представлял собой синтез идей. Подобное бывает, когда выступаешь на радио.

Лично я уже связался с «Кальяри» и также поговорю с Янкто. Я объяснил президенту клуба, что отношусь к нему с глубочайшим уважением. Более того, я недоумеваю, почему появились какие-то споры вокруг темы, по которой я выступил откровенно.

Для меня говорить «гомосексуалист» уже неверно, поэтому я говорил о людях. Мы должны уважать личность каждого человека», – сказал Андреа Абоди.

Министр спорта Италии о каминг-ауте Янкто: «Я не люблю показуху, но личный выбор следует уважать»

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7 комментариев

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melowchi
Старый пиренейский дон вынужден оправдываться за своё понимание нормального. Привет от Ле Гре
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Agamyrat Agamyradow
Ответ melowchi
Старый пиренейский дон вынужден оправдываться за своё понимание нормального. Привет от Ле Гре
скоро в Европе все страны захотят чтобы на своих флагах было ЛГБТ
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SkyCarrier
Ответ Agamyrat Agamyradow
скоро в Европе все страны захотят чтобы на своих флагах было ЛГБТ
Флаги ЛГБТ и Украины. Тренды правят большими деньгами.
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counsel
Ответ SkyCarrier
Флаги ЛГБТ и Украины. Тренды правят большими деньгами.
Скорее те у кого деньги, устанавливают тренды. Но денег должно быть очень много.
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Алексей Гусев
а в чехии как к этому отнеслись?
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Алексей Гусев
Ответ QWertY
Там геев нет Если ты про регион России
нее я про бывшую Чехословакию и да, в Чечне не геев нет, в чечне нет PRасов.
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