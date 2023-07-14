Андрей Федун: «Верю, что «Спартак» сможет стать чемпионом. Первые 5 туров все покажут»

Андрей Федун верит, что «Спартак» станет чемпионом.

«У всех болельщиков « », в том числе и у меня, всегда одни и те же ожидания перед новым сезоном. Не знаю, насколько трансферы команды помогут бороться за чемпионство.

Про «Зенит» сейчас тоже многое пишут – кто-то у них уходит, кто-то остается. Первые пять туров все покажут! Конечно, как болельщик, верю, что команда сможет стать чемпионом», – сказал бывший член совета директоров «Спартака».

По итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место.