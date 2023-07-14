Андрей Федун: «Верю, что «Спартак» сможет стать чемпионом. Первые 5 туров все покажут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Федун Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Федун верит, что «Спартак» станет чемпионом.

«У всех болельщиков «Спартака», в том числе и у меня, всегда одни и те же ожидания перед новым сезоном. Не знаю, насколько трансферы команды помогут бороться за чемпионство.

Про «Зенит» сейчас тоже многое пишут – кто-то у них уходит, кто-то остается. Первые пять туров все покажут! Конечно, как болельщик, верю, что команда сможет стать чемпионом», – сказал бывший член совета директоров «Спартака».

По итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место. 

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28 комментариев

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Жалько Печалич
спартак, так то частенько за последние годы становился чемпионом после 5-7 туров, помним, помним..
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pav11k
За первые пять туров Зенит досрочно станет шестикратным гегемоном
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Алексей Ненахов
Ну началось опять …. А потом говорят , что болельщики о чемпионстве вопят
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Spartakus1984
Нет,у адекватных болельщиков есть желание случиться этому,но ожиданий объективно нет.Прошу это учесть всех.А то после таких как Федун,нам остальным болельщикам припысывают,что мы кричали,что станем чемпионами.
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KOTOV71
" Чемпион 5- го Тура!"
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razoblachitel
не согласен. Всё покажут последние 30 туров
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Caniball
Ну этот как всегда чушь несет.
Ни разу ничего дельного не сказал.
И да, первые 5 туров ни дадут ответ абсолютно ни на что.
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noti22
Не зря у Спартака прозвище - пятитуровый чемпион
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coldwar
А на чем основана вера сего персонажа? Как играли весной этого года, так и новый сезон начнем. Потом уволят рыжего физрука и т.д. Нам остается только надеяться, что будет создана четкая и осмысленная вертикаль принятия решений в клубе, и назначен нормальный тренер.
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Нет,у адекватных болельщиков есть желание случиться этому,но ожиданий объективно нет.Прошу это учесть всех.А то после таких как Федун,нам остальным болельщикам припысывают,что мы кричали,что станем чемпионами.
Вы сами себе хорошо приписываете. Мы помним о Википедии и о единоличном лидерстве после пяти туров. Чемпионы, блин.
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Tydeus
Ответ Arti22
После 5 туров там можно от Зенита на 7 очков оторваться, а потом весь сезон пытаться их сберечь
Это получается что Зенит в 5 турах должен проиграть столько же, сколько за прошлый сезон? Неплохой расклад
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Spartakus1984
Ответ ЗЕНИТ65
Вы сами себе хорошо приписываете. Мы помним о Википедии и о единоличном лидерстве после пяти туров. Чемпионы, блин.
Я тебе про болельшиков пишу.Не навязывай свой бред.
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Счастье жить
хотелось бы, для начала, увидеть осмысленную игру, наигранную основу, просто понять - предсезонка прошла для команды не зря

а потом уже будем хотелки озвучивать

бгг
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6tspey7tb5
Надо решать состояние команды после зимних сборов. Каждый раз одно и тоже.
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Сергей Денисов
ждём коммюнике после 5 туров
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Павел Ермаков
Для ниженаписавших.Это Федун,но другой.))Интересно,а болельщики Факела во что верят?)
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WelD
Ну и Федун, пророк прям))) Слава боженьке, что ты далеко.
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Poksman
Ты то ладно.....главное чтобы Зарема верила😂👍
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Удар Кержакова
Если Вендел и Малком и им не успеют найти замену, то шанс обскакать Зенит будет у Спартака, ЦСКА и Динамо.
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Мельников Михаил
Ничерта первые туры не покажут. Смешно даже.
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