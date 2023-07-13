Жоржиньо забил автогол с 35 метров в товарищеском матче с «Нюрнбергом»

Теги Нюрнберг премьер-лига Англия Арсенал товарищеские матчи (клубы) Д2 Германия Жоржиньо Карл Хейн Футбол

Жоржиньо забил гол в свои ворота с 35 метров.

«Арсенал» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в товарищеском матче (1:1).

На 62-й минуте вратарь лондонцев Карл Хейн вышел из своей штрафной площади и отдал пас Жоржиньо, на которого оказывал давление соперник.

Хавбек, находившийся примерно в 35 метрах от своих ворот, сыграл в одно касание, но передача назад получилась неудачной. Мяч закатился в ворота «Арсенала». 

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16 комментариев

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Саша Петров
Тут скорее вратарю привет, куда же так в больницу отдавать. Думаю, что пару ласковых мог о себе услышать после матча -_-
+25
-1
+24
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Мохнатый55
Показалось, что последним мяча коснулся игрок Нюрнберга.
+7
0
+7
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Андрей
Ответ noti22
Магуайр: вызов принят
- Магуайер, автор семи мячей! Скажите Магуайер как так вышло что мы победили 4:3?
- я просто забыл что мы меняемся воротами.
+7
-1
+6
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Итачи Учиха
Вратарь жёстко подставил его конечно
+4
0
+4
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Streetbor
не каждый футболист попадет с 35 метров в ворота, даже пустые.. Не зря Жоржиньо считается топарем))
+5
-2
+3
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noti22
Магуайр: вызов принят
+3
-2
+1
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llolishe
Арсенал вернулся
+1
-1
0
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Mircantinovic
Вратарь идиот. У него были свободные адресаты слева и справа, даже ближнему если бы дал было не так. К Жоржиньо 0 вопросов, он под давлением был и вообще такого не ожидал.
0
0
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Karra
Ответ Саша Петров
Тут скорее вратарю привет, куда же так в больницу отдавать. Думаю, что пару ласковых мог о себе услышать после матча -_-
это нормальная тема арсенала последних лет пяти. там еще при лемане привыкли играть в квадрат с вратарями, так что автогол - не самое страшное.
0
0
0
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Korby
Ответ noti22
Магуайр: вызов принят
Почему МакГуайр? А что насчёт Педри (из матча с Хорватией)?
0
0
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llolishe
Ответ HI MARS
Не бывает футболиста,который не попал бы в пустые ворота с такого расстояния
Мората?
+1
-1
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Korby
Ответ Streetbor
не каждый футболист попадет с 35 метров в ворота, даже пустые.. Не зря Жоржиньо считается топарем))
Скажите это Педри
0
0
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Ola BP
Ответ HI MARS
Не бывает футболиста,который не попал бы в пустые ворота с такого расстояния
Чувак, Верни аватарку с флагами!
Эта пугает
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