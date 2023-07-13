Жоржиньо забил автогол с 35 метров в товарищеском матче с «Нюрнбергом»

Жоржиньо забил гол в свои ворота с 35 метров.

« » сыграл вничью с « » в товарищеском матче (1:1).

На 62-й минуте вратарь лондонцев вышел из своей штрафной площади и отдал пас , на которого оказывал давление соперник.

Хавбек, находившийся примерно в 35 метрах от своих ворот, сыграл в одно касание, но передача назад получилась неудачной. Мяч закатился в ворота «Арсенала».