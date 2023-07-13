Жоржиньо забил автогол с 35 метров в товарищеском матче с «Нюрнбергом»
Жоржиньо забил гол в свои ворота с 35 метров.
«Арсенал» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в товарищеском матче (1:1).
На 62-й минуте вратарь лондонцев Карл Хейн вышел из своей штрафной площади и отдал пас Жоржиньо, на которого оказывал давление соперник.
Хавбек, находившийся примерно в 35 метрах от своих ворот, сыграл в одно касание, но передача назад получилась неудачной. Мяч закатился в ворота «Арсенала».
- я просто забыл что мы меняемся воротами.
Эта пугает