Экс-футболистка сборной Англии Кэрни: «Женский футбол через 10 лет может стать многомиллиардной индустрией. Мы сможем привлечь инвестиции, думаю»
Экс-футболистка сборной Англии Карен Кэрни призвала инвестировать в женский футбол.
«Женский футбол – это стартап. Если вы что-то начинаете, необходим приток средств. Я уверена, что через 10 лет этот вид спорта может стать индустрией с оборотом в миллиарды фунтов.
Но стандарты и требования к инвестициям – основа, которая приведет нас к этому. Я думаю, мы сможем привлечь [инвестиции].
Я должна быть абсолютно уверена в том, что эти рекомендации будут выполнены в срочном порядке. Ни в коем случае нельзя откладывать.
Я не хочу, чтобы спортсменки лечили травмы за счет государства. Я не хочу, чтобы они использовали мешки для мусора в качестве занавесок. Я понимаю, что этому будут противиться, ведь люди говорят, что это большая инвестиция, но сейчас это то, что нужно.
Уверена, что в 2011 году, когда женская Суперлига была запущена, все говорили то же самое: «На это нужно много денег». Тогда даже я так думала. Но это привело нас к тому, где мы сейчас, теперь мы продвинулись, и пора переходить к следующему этапу.
Нужно, чтобы заинтересованные стороны поговорили по-взрослому и спросили: «Как мы можем помочь женскому футболу?» – сказала Кэрни.
Когда бежит Бэйл, то все открывают рты от этого сгустка энергии.
Когда бежит самая быстрая футболистка, то такое ощущение, что можно залезть в телек и спокойно её догнать.
Я не знаю, можно ли с биологической точки зрения сделать из женщины классного игрока в футбол. Но то что я вижу, похоже на какую-то клоунскую вечеринку.
Это как в баскетболе, где сейчас проходит евро U20.
Там такие клоуны играют, что до кольца добросить не могут. Вот прям отвратительный уровень навыков.
Вот тоже самое для меня женский футбол.
Но он и сейчас запущенный :(
Интерес к ним падает. Сейчас детям 8-12 лет, не хотят сидеть и смотреть 90 минут футбола, им это просто не интересно. Им нужен экшен.
Самое главное, что сами женщины предпочитают смотреть явно не женский футбол. Им куда интереснее, что на себя напялила Хейли Бибер и какой купальник этим утром выбрала Кендал Дженнер. А на футбол им абсолютно всё равно.
Так что не понятно за чей счёт эта индустрия будет расширяться. И кому это вообще нужно.