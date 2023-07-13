Экс-футболистка сборной Англии Кэрни: «Женский футбол через 10 лет может стать многомиллиардной индустрией. Мы сможем привлечь инвестиции, думаю»

Экс-футболистка сборной Англии Карен Кэрни призвала инвестировать в женский футбол.

« футбол – это стартап. Если вы что-то начинаете, необходим приток средств. Я уверена, что через 10 лет этот вид спорта может стать индустрией с оборотом в миллиарды фунтов.

Но стандарты и требования к инвестициям – основа, которая приведет нас к этому. Я думаю, мы сможем привлечь [инвестиции].

Я должна быть абсолютно уверена в том, что эти рекомендации будут выполнены в срочном порядке. Ни в коем случае нельзя откладывать.

Я не хочу, чтобы спортсменки лечили травмы за счет государства. Я не хочу, чтобы они использовали мешки для мусора в качестве занавесок. Я понимаю, что этому будут противиться, ведь люди говорят, что это большая инвестиция, но сейчас это то, что нужно.

Уверена, что в 2011 году, когда женская Суперлига была запущена, все говорили то же самое: «На это нужно много денег». Тогда даже я так думала. Но это привело нас к тому, где мы сейчас, теперь мы продвинулись, и пора переходить к следующему этапу.

Нужно, чтобы заинтересованные стороны поговорили по-взрослому и спросили: «Как мы можем помочь женскому футболу?» – сказала Кэрни.