Экс-футболистка сборной Англии Кэрни: «Женский футбол через 10 лет может стать многомиллиардной индустрией. Мы сможем привлечь инвестиции, думаю»

Теги премьер-лига Англия бизнес женский футбол сборная Англии жен Карен Кэрни деньги Женская футбольная Суперлига Футбол

Экс-футболистка сборной Англии Карен Кэрни призвала инвестировать в женский футбол.

«Женский футбол – это стартап. Если вы что-то начинаете, необходим приток средств. Я уверена, что через 10 лет этот вид спорта может стать индустрией с оборотом в миллиарды фунтов.

Но стандарты и требования к инвестициям – основа, которая приведет нас к этому. Я думаю, мы сможем привлечь [инвестиции].

Я должна быть абсолютно уверена в том, что эти рекомендации будут выполнены в срочном порядке. Ни в коем случае нельзя откладывать.

Я не хочу, чтобы спортсменки лечили травмы за счет государства. Я не хочу, чтобы они использовали мешки для мусора в качестве занавесок. Я понимаю, что этому будут противиться, ведь люди говорят, что это большая инвестиция, но сейчас это то, что нужно.

Уверена, что в 2011 году, когда женская Суперлига была запущена, все говорили то же самое: «На это нужно много денег». Тогда даже я так думала. Но это привело нас к тому, где мы сейчас, теперь мы продвинулись, и пора переходить к следующему этапу.

Нужно, чтобы заинтересованные стороны поговорили по-взрослому и спросили: «Как мы можем помочь женскому футболу?» – сказала Кэрни.

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18 комментариев

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ман сити фейк
Женщины толком не смотрят футбол. А для мужиков женский футбол совсем не интересен. Лучше смотреть детский футбол. Я уверен, точно не растёт на много миллиардную индусрию
+27
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+27
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Ola BP
Женский футбол - пародия на спорт. Его тупо скучно смотреть. Куча брака, никаких споростей, постоянные ошибки вратарей, которые даже в детском футболе редко делают.
Когда бежит Бэйл, то все открывают рты от этого сгустка энергии.
Когда бежит самая быстрая футболистка, то такое ощущение, что можно залезть в телек и спокойно её догнать.
Я не знаю, можно ли с биологической точки зрения сделать из женщины классного игрока в футбол. Но то что я вижу, похоже на какую-то клоунскую вечеринку.
Это как в баскетболе, где сейчас проходит евро U20.
Там такие клоуны играют, что до кольца добросить не могут. Вот прям отвратительный уровень навыков.
Вот тоже самое для меня женский футбол.
+9
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+9
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Ola BP
Ответ Bdv68
Чо там в 2011-м было запущено?😲
Женский футбол.
Но он и сейчас запущенный :(
+3
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+3
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Александр Колосов
Наймите им пару врачей, и повесьте занавески на окна, делов-то.
+2
0
+2
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Штурмгевер
Если будут после игр футболками меняться - успех 100%
+1
0
+1
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tankist231
Если при забитии мяча будут снимать майку вместе с топиком, то успех женскому футболу гарантирован)))
+1
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Дурачок
У женского футбола есть только один шанс - так называемое правило "Играем только в шортах и гетрах". На такой футбол бы и я глянул.
+1
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Bdv68
Ответ Ola BP
Женский футбол. Но он и сейчас запущенный :(
я поэтому и спросил))
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Caniball
У меня вообще плохие новости для игровых видов спорта: хоккей/футбол.
Интерес к ним падает. Сейчас детям 8-12 лет, не хотят сидеть и смотреть 90 минут футбола, им это просто не интересно. Им нужен экшен.
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Матвей Суицидин
Для этого придется форму сделать как в пляжном волейболе.
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CaSpeR-13
смешная шутка
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Etcetera
Если какая-то индустрия востребована, то ей и помогать не надо. Там спонсоры сами крутятся вокруг с предложениями. А в женском футболе один важнейший и проблемный фактор - зритель. Была бы аудитория, деньги бы хлынули рекой.
Самое главное, что сами женщины предпочитают смотреть явно не женский футбол. Им куда интереснее, что на себя напялила Хейли Бибер и какой купальник этим утром выбрала Кендал Дженнер. А на футбол им абсолютно всё равно.
Так что не понятно за чей счёт эта индустрия будет расширяться. И кому это вообще нужно.
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Лемур
Ну только если топлес играть....
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tumas
нет, не сможете
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-1
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arajanarm
Клучевую слово этом тексте думаю
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Snafu
Конкретно в Англии в этом сезоне средняя посещаемость шесть-семь тысяч на матч. В прошлом сезоне было меньше двух тысяч. В следующем сезоне, думаю, английский женский футбол уверенно обгонит РПЛ.
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FilinMD
😂😂😂
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Bdv68
Чо там в 2011-м было запущено?😲
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