Президент «Гавра»: «У Кузяева все могло быть намного лучше в финансовом плане. Он тоже постарался для трансфера»

Теги лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев деньги Футбол

Президент «Гавра» высказался о переходе Далера Кузяева.

«Возможность презентовать такого игрока здесь – это приятный сюрприз. Спасибо таланту наших переговорщиков. Кузяева хотели несколько клубов из разных стран. Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Конечно, и [владелец клуба] Винсент Вольпе позволил нам совершить этот трансфер. Но Далер тоже постарался со своей стороны, у него могло быть намного лучше в финансовом плане, чем здесь», – сказал Жан-Мишель Руссье.

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18 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Фарид Харисов
У Гавра сейчас самая высокая зарплата у какого-то Теренса Конголо — 1.4 миллиона евро. Но это какая-то аномалия, он то ли травматичен, то ли ещё что-то, но играет редко. А зарплаты всех остальных в районе 400 тыс. Думаю, что Кузяеву максимум могли дать миллион, скорее всего зарплата даже меньше.
Конголо был в Гавре в аренде, он в Фулхеме на контракте, оттого и выделяется зарплата
+22
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+21
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Marcus-light
Ответ Фарид Харисов
У Гавра сейчас самая высокая зарплата у какого-то Теренса Конголо — 1.4 миллиона евро. Но это какая-то аномалия, он то ли травматичен, то ли ещё что-то, но играет редко. А зарплаты всех остальных в районе 400 тыс. Думаю, что Кузяеву максимум могли дать миллион, скорее всего зарплата даже меньше.
Сколько бы не дали Кузяеву - это не крохи со стола. Да и если встанет вопрос - в РПЛ на 1.5-2 млн успеет вернуться
+10
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+8
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Фарид Харисов
У Гавра сейчас самая высокая зарплата у какого-то Теренса Конголо — 1.4 миллиона евро.

Но это какая-то аномалия, он то ли травматичен, то ли ещё что-то, но играет редко. А зарплаты всех остальных в районе 400 тыс.

Думаю, что Кузяеву максимум могли дать миллион, скорее всего зарплата даже меньше.
+12
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+7
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Ivan Sergeev
Ответ Mechel**
Если он выбрал Гавр, то предложений конкретных больше не было
Да это и так понятно. Если бы французский клуб из верхней десятки сделал бы конкретное предложение, ясно-понятно, что он не отказался бы ради какого-то Гавра.
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stalnoii
Ответ Mechel**
Если он выбрал Гавр, то предложений конкретных больше не было
вы забываете о роли в команде, которая у него будет. правильный выбор, чтоб себя зарекомендовать и может быть пару тройку лет поиграть в более сильном клубе👌 удачи ему💪
+3
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Benderey
Ответ stalnoii
вы забываете о роли в команде, которая у него будет. правильный выбор, чтоб себя зарекомендовать и может быть пару тройку лет поиграть в более сильном клубе👌 удачи ему💪
Через пару тройку лет, ему будет хорошо за тридцать.... Какой более сильный клуб?) =
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Filipp Gorski
Ответ Фарид Харисов
У Гавра сейчас самая высокая зарплата у какого-то Теренса Конголо — 1.4 миллиона евро. Но это какая-то аномалия, он то ли травматичен, то ли ещё что-то, но играет редко. А зарплаты всех остальных в районе 400 тыс. Думаю, что Кузяеву максимум могли дать миллион, скорее всего зарплата даже меньше.
Какого то? Это голландец воспитанник Фейеноорд
Довольно хороший защ но к сожалению деградировал
Он кстати все еще принадлежит Фулхэм и его в команде насколько я знаю больше нет
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Marcus-light
Ответ MURA
Конечно респект Далеру что несмотря на понижение в ЗП ушел в топ 5, но давайте признаем что из топ 5 Франция. есть пятая. Вывод: уровень игроков РПЛ деградирует что даже уже не берут в команды из нижней таблицы чемпионатов Испании, Италии не говоря об АПЛ.
А ещё Далеру 30 лет, он из 38 сборной мира, и из клуба, который не играет в ЕК. Это как Краснодар подписывает Гюнтера примерно
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melowchi
лям после уплаты, думаю, устроил далерку
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Mechel**
Если он выбрал Гавр, то предложений конкретных больше не было
+3
-3
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psycho
Кузяеву наш зенит столько насыпал, что теперь можно играть в футбол бесплатно
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Дмитрий Дашковский
Ему 30 лет какой путь вы хотите пройти в Европейский футбол 2 года поиграет и ему 32 ну перейдёт чуть повыше даже если повезёт и 3 годика и всё и то сомневаюсь ну что за бредни отца ему же не 22
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Ранальду с пивком
Из Ахмата надо было в Гавр переходить , когда ему 25-26 было , сейчас бы дай бог дорос до какого нибудь Лилля , а если нет , то в РПЛ с удовольствием кто нибудь из первой восьмерки забрал
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Олег Акимов
Ответ stalnoii
вы забываете о роли в команде, которая у него будет. правильный выбор, чтоб себя зарекомендовать и может быть пару тройку лет поиграть в более сильном клубе👌 удачи ему💪
Ему 30. Он перейдет на повышение только если сразу первый сезон мощно проведет. А это непросто.
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OldRedWhite
Ответ Benderey
Через пару тройку лет, ему будет хорошо за тридцать.... Какой более сильный клуб?) =
Медиалига , если повезет )))
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Сибирский литовец
Ответ Ранальду с пивком
Из Ахмата надо было в Гавр переходить , когда ему 25-26 было , сейчас бы дай бог дорос до какого нибудь Лилля , а если нет , то в РПЛ с удовольствием кто нибудь из первой восьмерки забрал
Из Ахмата он бы на скамейку только перешёл . Менял бы их, как Лунев . Тогда он играть особо не умел
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