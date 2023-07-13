Президент «Гавра»: «У Кузяева все могло быть намного лучше в финансовом плане. Он тоже постарался для трансфера»

Президент «Гавра» высказался о переходе Далера Кузяева.

«Возможность презентовать такого игрока здесь – это приятный сюрприз. Спасибо таланту наших переговорщиков. Кузяева хотели несколько клубов из разных стран. Он играл на чемпионате мира и Европы, провел около 30 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Конечно, и [владелец клуба] Винсент Вольпе позволил нам совершить этот трансфер. Но Далер тоже постарался со своей стороны, у него могло быть намного лучше в финансовом плане, чем здесь», – сказал Жан-Мишель Руссье.

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