Малком, Промес, Сперцян и Чалов – самые дорогие в Fantasy РПЛ-2023/24 (9 млн). В прошлом сезоне столько не стоил никто
У четырех игроков РПЛ стоимость в фэнтези выросла до 9 млн в новом сезоне.
Это четыре футболиста, набравшие больше всех фэнтези-очков в прошлом сезоне.
Цена полузащитника «Зенита» Малкома выросла с 8,5 до 9 млн (217 очков в сезоне-2022/23), полузащитники «Спартака» Квинси Промес (189) и «Краснодара» Эдуард Сперцян (159) прибавили в цене 1 млн – с 8 до 9 млн, форвард ЦСКА Федор Чалов (153) – с 7,5 до 9.
Чалов – один из четырех игроков, подорожавших на полтора миллиона. Кроме него так же цена выросла у Артема Карпукаса из «Локомотива» (теперь 7 млн), оренбуржца Лукаса Веры (7) и перешедшего в «Спартак» Хесуса Медины (8,5).
В прошлом сезоне максимальной ценой в РПЛ были 8,5 млн – столько стоили Малком, Клаудиньо, Матео Кассьерра и Арсен Захарян.
Fantasy-турнир по РПЛ-2023/24 стартует в ближайшее время.
8 комментариев