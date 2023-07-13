Малком, Промес, Сперцян и Чалов – самые дорогие в Fantasy РПЛ-2023/24 (9 млн). В прошлом сезоне столько не стоил никто

У четырех игроков РПЛ стоимость в фэнтези выросла до 9 млн в новом сезоне.

Это четыре футболиста, набравшие больше всех фэнтези-очков в прошлом сезоне.

Цена полузащитника « » выросла с 8,5 до 9 млн (217 очков в сезоне-2022/23), полузащитники « » (189) и « » Эдуард Сперцян (159) прибавили в цене 1 млн – с 8 до 9 млн, форвард ЦСКА Федор Чалов (153) – с 7,5 до 9.

Чалов – один из четырех игроков, подорожавших на полтора миллиона. Кроме него так же цена выросла у Артема Карпукаса из «Локомотива» (теперь 7 млн), оренбуржца Лукаса Веры (7) и перешедшего в «Спартак» Хесуса Медины (8,5).

В прошлом сезоне максимальной ценой в РПЛ были 8,5 млн – столько стоили Малком, Клаудиньо, Матео Кассьерра и Арсен Захарян.

Fantasy-турнир по РПЛ-2023/24 стартует в ближайшее время.

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