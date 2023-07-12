Виллиана предложили «Челси», но «синие» не проявили интереса. Бразилец не продлил контракт с «Фулхэмом» и ушел свободным агентом

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы Виллиан Футбол

«Челси» отказался возвращать Виллиана.

По информации журналиста Нейтана Гиссинга, 34-летний бразилец покинул «Фулхэм», отказавшись от продления контракта, истекшего 30 июня. Сейчас Виллиан находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что услуги Виллиана были предложены «Челси», но лондонцы не проявили интереса к полузащитнику.

Виллиан выступал за «Челси» с 2013 по 2020 год. В сезоне-2022/23 хавбек провел в составе «Фулхэма» 27 матчей, в которых забил 5 голов. С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

13 комментариев

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goodok
Очевидно, что не нужен он уже Челси
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stason79
в Спартак!
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DolJun
лапорта, не спи)
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Гражданин R
А они рассчитывали, что заинтересует?
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Ебздрогыч
Вчера в спортивных телеграм-каналах была новость, что его предложили Спартаку. Приятно, что сначала предлагают Спартаку, а потом, в случае отказа, Челси и остальным
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CriminalJoint62
Виллиан в 34 набил 5+5, больше чем любой игрок Челси 😂😭
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frumkin78
Ну можно было и Реалу бы предложить, раз уж мозгов на Челси хватило.
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stason79
Ответ vOFFka
В Анжи))
в Динамо Мхчкл
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RAMIK
Ответ stason79
в Спартак!
Предлагали его уже, но отказ сразу. Возраст и нарушение режима постоянно.
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