Виллиана предложили «Челси», но «синие» не проявили интереса. Бразилец не продлил контракт с «Фулхэмом» и ушел свободным агентом
«Челси» отказался возвращать Виллиана.
По информации журналиста Нейтана Гиссинга, 34-летний бразилец покинул «Фулхэм», отказавшись от продления контракта, истекшего 30 июня. Сейчас Виллиан находится в статусе свободного агента.
Сообщается, что услуги Виллиана были предложены «Челси», но лондонцы не проявили интереса к полузащитнику.
Виллиан выступал за «Челси» с 2013 по 2020 год. В сезоне-2022/23 хавбек провел в составе «Фулхэма» 27 матчей, в которых забил 5 голов. С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
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