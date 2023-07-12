Виллиана предложили «Челси», но «синие» не проявили интереса. Бразилец не продлил контракт с «Фулхэмом» и ушел свободным агентом

«Челси» отказался возвращать Виллиана.

По информации журналиста Нейтана Гиссинга, 34-летний бразилец покинул « », отказавшись от продления контракта, истекшего 30 июня. Сейчас Виллиан находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что услуги Виллиана были предложены «Челси», но лондонцы не проявили интереса к полузащитнику.

Виллиан выступал за « » с 2013 по 2020 год. В сезоне-2022/23 хавбек провел в составе «Фулхэма» 27 матчей, в которых забил 5 голов. С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.