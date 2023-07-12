«Динамо» предложили Наингголана как свободного агента («Советский спорт»)
Раджа Наингголан может перейти в «Динамо».
Как сообщает «Советский спорт», представители полузащитника предложили его услуги московской команде.
Бывший футболист «Интера» и сборной Бельгии готов перейти в Мир РПЛ.
Последний год Наингголан провел в «Антверпене» и СПАЛ. Подробно со статистикой 35-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба
14:08 «Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба («СЭ»)
12 июля
20:09 «Динамо» предложили Наингголана как свободного агента («Советский спорт»)
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Из одной новости (вероятно тоже выдуманной) при должном мастерстве можно сделать 16.
если неликвид подобный будут набирать, то какие тогда вообще претензии к Лички могут быть в конце сезона на 10 месте???