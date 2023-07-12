«Динамо» предложили Наингголана как свободного агента («Советский спорт»)

Раджа Наингголан может перейти в «Динамо».

Как сообщает « », представители полузащитника предложили его услуги московской команде.

Бывший футболист «Интера» и сборной Бельгии готов перейти в Мир .

Последний год Наингголан провел в «Антверпене» и СПАЛ. Подробно со статистикой 35-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба