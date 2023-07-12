«Динамо» предложили Наингголана как свободного агента («Советский спорт»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Советский спорт Раджа Наингголан Футбол

Раджа Наингголан может перейти в «Динамо».

Как сообщает «Советский спорт», представители полузащитника предложили его услуги московской команде.

Бывший футболист «Интера» и сборной Бельгии готов перейти в Мир РПЛ.

Последний год Наингголан провел в «Антверпене» и СПАЛ. Подробно со статистикой 35-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба

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31 комментарий

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Мистер Уайт
Ещё через неделю: Факелу предложили Наингголана.
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Mr.Alien
Ну подпишите его хоть кто-нибудь уже..)
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Брэд Либил
Ответ Мистер Уайт
Ещё через неделю: Факелу предложили Наингголана.
тем более Раджа один из немногих в том поколении бельгийцев, кому не довелось вживую лицезреть Центральный стадион профсоюзов
+16
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psycho
где-то нахулиганил, видимо, вот и рвётся в Россию пока не спалили
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Ronaldinho Gaúcho
Почему бы и нет? Думаю он вполне мог бы ещё показать себя в РПЛ.
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Очки Дани Алвеса
Подлый Раджа хочет денегъ
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Mixos Demid
Нафиг не нужен!
+6
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Mixos Demid
Ответ Mr.Alien
Ну подпишите его хоть кто-нибудь уже..)
Ему кушать нечего!
+3
-1
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Dr. Heisenberg
10 июля
14:08 «Спартаку» предложили Наингголана. 35-летний хавбек сейчас без клуба («СЭ»)
12 июля
20:09 «Динамо» предложили Наингголана как свободного агента («Советский спорт»)
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Из одной новости (вероятно тоже выдуманной) при должном мастерстве можно сделать 16.
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Dinamik1
Смолова пенсионера хватает.У нас молодежь растет старперы не нужны.
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Dmitry Family
Ответ Мистер Уайт
Ещё через неделю: Факелу предложили Наингголана.
Почему факелу? Остался ещё московский Локомотив)
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argentina10
ну а что нормальная такая замена 20 летнего Захаряна, плюс зарплату просит в разы выше....реально такая Динамовская тема..
если неликвид подобный будут набирать, то какие тогда вообще претензии к Лички могут быть в конце сезона на 10 месте???
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FC1923
Советский спорт. Все понятно.
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Сектор Джаза
Ответ argentina10
ну а что нормальная такая замена 20 летнего Захаряна, плюс зарплату просит в разы выше....реально такая Динамовская тема.. если неликвид подобный будут набирать, то какие тогда вообще претензии к Лички могут быть в конце сезона на 10 месте???
Они на разных позициях играют. Это скорее замена Норманну, такой же хрустальный и, в силу возраста, бестолковый.
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Marouane Chamakh
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Почему бы и нет? Думаю он вполне мог бы ещё показать себя в РПЛ.
кайфарик потому что 🤷🏻‍♂️
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KingOfTheDivan
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Почему бы и нет? Думаю он вполне мог бы ещё показать себя в РПЛ.
Да он уже все
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Vir_Cotto
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Почему бы и нет? Думаю он вполне мог бы ещё показать себя в РПЛ.
Вопрос в зряплате. Будет он играть за еду?
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skorpy55
Ответ argentina10
ну а что нормальная такая замена 20 летнего Захаряна, плюс зарплату просит в разы выше....реально такая Динамовская тема.. если неликвид подобный будут набирать, то какие тогда вообще претензии к Лички могут быть в конце сезона на 10 месте???
Володь, да Личка его не возьмёт, он в здравом уме пока находится.....
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Евгений Заманов
Последний год Наингголан провел в «Антверпене» и спал
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ВладимирНеПутин
Не надо брать таких старых, списанных игроков. Пусть у себя тусуются
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Recreated
Это как бы, селекционный отдел Динамо спрашивает у комментаторов спортса, мужики, брать или не брать чела! Хотя весь спортс уже давно против этого трансфера, но они опять решили закинуть удочку!
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Трент Резнор
Маркизио ver. 2.0
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S.A.N.
на TM указано, что у него травма колена, походу агент пытается лохам впарить Раджу, как старое авто. Если приедет, то чисто на полгодика подлечиться как Рами в "Сочи"
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Бухгалтер2021
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норм..в фифе куплю
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skorpy55
Ну пусть тогда Зениту предложат, они когда то его хотели....
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