Килиан Мбаппе: «Я думаю о «Золотом мяче». Но даже если я о нем не думаю, то думают люди – мое имя всегда возникает в таких обсуждениях»

Килиан Мбаппе высказался о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч».

«Да, сейчас я думаю о « ». Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в подобных обсуждениях. Голосуют люди, а я вношу свой вклад.

Соперники? Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают лишь футболисты впечатляющего уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение по отношению к остальным. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.

Думают ли люди, что я играл впечатляюще? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю», – сказал нападающий « » в интервью ивуарийскому каналу NCI.