Килиан Мбаппе: «Я думаю о «Золотом мяче». Но даже если я о нем не думаю, то думают люди – мое имя всегда возникает в таких обсуждениях»
Килиан Мбаппе высказался о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч».
«Да, сейчас я думаю о «Золотом мяче». Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в подобных обсуждениях. Голосуют люди, а я вношу свой вклад.
Соперники? Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают лишь футболисты впечатляющего уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение по отношению к остальным. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.
Думают ли люди, что я играл впечатляюще? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью ивуарийскому каналу NCI.
Пока Мбаппе думает, Холанд делает требл в сильнейшей лиге мира и ставит там рекорды, как минимум Золотая бутса уже у него в кармане.
И не такие обламывались..
И это не в зависимости от того, останется в ПСЖ, уедет в Реал, или в АПЛ..
Обычно тем, кто много болтает, Золотой мяч не покоряется..
Добра тебе, Томас, удачи с Кейном :)