Килиан Мбаппе: «Я думаю о «Золотом мяче». Но даже если я о нем не думаю, то думают люди – мое имя всегда возникает в таких обсуждениях»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о своих перспективах в борьбе за «Золотой мяч».

«Да, сейчас я думаю о «Золотом мяче». Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в подобных обсуждениях. Голосуют люди, а я вношу свой вклад.

Соперники? Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают лишь футболисты впечатляющего уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение по отношению к остальным. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.

Думают ли люди, что я играл впечатляюще? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью ивуарийскому каналу NCI.

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34 комментария

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Los Galácticos
Золотой мяч пока о тебе вообще не думает :)
Пока Мбаппе думает, Холанд делает требл в сильнейшей лиге мира и ставит там рекорды, как минимум Золотая бутса уже у него в кармане.
+35
-7
+28
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dr. cage
Совсем не удивлюсь, если в ближайшие 7-8 лет Мбаппе так и не сможет зацепить ЗМ.

И не такие обламывались..
И это не в зависимости от того, останется в ПСЖ, уедет в Реал, или в АПЛ..
Обычно тем, кто много болтает, Золотой мяч не покоряется..
+24
-5
+19
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Мохнатый55
Ответ Геннадий Тимченко
ну это таков пешеход, проваливший все игры плей-офф за ПСЖ в ЛЧ🤣
Не знаю, про кого ты. Месси можно упрекнуть лишь в незабитом пенальти. В остальных матчах он был одним из лучших в составе ПСЖ.
+13
-1
+12
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Мохнатый55
Ответ Геннадий Тимченко
а кто много ноет, то получает его из сочуствия и не один раз🤣
Да, Роналду таков.
+18
-7
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Геннадий Тимченко
ну это таков пешеход, проваливший все игры плей-офф за ПСЖ в ЛЧ🤣
Гена, в этом году ЗМ будут давать больше за выступление на ЧМ. Очевидно же. Как дети, ей богу)
+9
0
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AF007
Ответ dr. cage
Совсем не удивлюсь, если в ближайшие 7-8 лет Мбаппе так и не сможет зацепить ЗМ. И не такие обламывались.. И это не в зависимости от того, останется в ПСЖ, уедет в Реал, или в АПЛ.. Обычно тем, кто много болтает, Золотой мяч не покоряется..
В Реале ему будет достаточно забить покер Мальме, схема отработана
+12
-3
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John Cinematogra
Ощущение, что Мбаппе думает, что он в UFC, и начинает «трештокить» направо-налево, новости о его переходе/продлению каждый день обновляются по 5 раз за 24 часа. Выдающийся футболист с невероятными навыками, но ещё чуть скромности бы Килану aka McGregor Мбаппе! :)
+9
-1
+8
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Мохнатый55
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Это по факту и не ЧМ был, а так, шляпа зимняя))
Точно, по сугробам бегали
+8
-1
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red hikkikomori
Ответ Murtynya
мы думали что Неймар тоже возьмёт ЗМ, эх жаль что теперь он не получит Золотой Мяч!
Может взять если в составе Бразилии возьмёт следующий ЧМ - теоретически)
+3
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Murtynya
мы думали что Неймар тоже возьмёт ЗМ, эх жаль что теперь он не получит Золотой Мяч!
+3
-1
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Barca_mania
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Ответ Los Galácticos
Золотой мяч пока о тебе вообще не думает :) Пока Мбаппе думает, Холанд делает требл в сильнейшей лиге мира и ставит там рекорды, как минимум Золотая бутса уже у него в кармане.
Интервью Мбаппе все чаще напоминают интервью КРинжа7
+4
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breeze1989
Ответ red hikkikomori
Может взять если в составе Бразилии возьмёт следующий ЧМ - теоретически)
Там такой состав намечается, что он вообще может в сборную не попасть
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Игорь Климов
Ответ Гамарджоба Генацвале
В этом году Месси отдали, а со следующего года можно всерьез начать думать о ЗМ.Нужно только из ПСЖ уходить.
Золотой Мяч не "отдают", а за него голосуют во всём мире.
+4
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AvtorMan
Ответ Barca_mania
Интервью Мбаппе все чаще напоминают интервью КРинжа7
Какой стол, такой и "стул".
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S. A.
Ну так уходи из ПСЖ
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Человек1991
Хахахахаха))
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Гамарджоба Генацвале
В этом году Месси отдали, а со следующего года можно всерьез начать думать о ЗМ.Нужно только из ПСЖ уходить.
+2
-2
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Айрат Ситдиков
Ответ dr. cage
Совсем не удивлюсь, если в ближайшие 7-8 лет Мбаппе так и не сможет зацепить ЗМ. И не такие обламывались.. И это не в зависимости от того, останется в ПСЖ, уедет в Реал, или в АПЛ.. Обычно тем, кто много болтает, Золотой мяч не покоряется..
Ну из последних Роналду много болтал и ничего, остальные мало, но так и победителей не так много)
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Тухель
Ответ John Cinematogra
Ощущение, что Мбаппе думает, что он в UFC, и начинает «трештокить» направо-налево, новости о его переходе/продлению каждый день обновляются по 5 раз за 24 часа. Выдающийся футболист с невероятными навыками, но ещё чуть скромности бы Килану aka McGregor Мбаппе! :)
Какое отношение Мбаппе имеет к слухам о его переходе? Он за все лето дал только пару интервью и большую часть времени просто отдыхает, а дальше это выдумки журналистов. Так же был с переходом Месси в ПСЖ, типа Месси тоже скромности не хватает?
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John Cinematogra
Ответ Тухель
Какое отношение Мбаппе имеет к слухам о его переходе? Он за все лето дал только пару интервью и большую часть времени просто отдыхает, а дальше это выдумки журналистов. Так же был с переходом Месси в ПСЖ, типа Месси тоже скромности не хватает?
Тухель, да ладно тебе, не кипятись, чего же ты так сразу. Информационный шум вокруг него очень большой из-за этих новостей, вкупе с его подобными высказываниями это и создает образ «не скромного». Понятно, что он сам не генерирует эти новости/слухи.
Добра тебе, Томас, удачи с Кейном :)
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MonkeyMeister
У меня не возникает.
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AnMe
Ответ red hikkikomori
Может взять если в составе Бразилии возьмёт следующий ЧМ - теоретически)
Могут и Винни дать так-то
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