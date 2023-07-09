Петржела о том, что Дуглас Сантос не перешел бы в «Спартак»: «Молодец! Это главный враг «Зенита». Больше денег ему там не предложат»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Дуглас Сантос деньги Футбол

Властимил Петржела оценил слова Дугласа Сантоса о невозможности перехода из «Зенита» в «Спартак».

«Молодец! Я тоже так говорил в свое время. Уходить из «Зенита» в «Спартак» невозможно. Это самый главный враг.

Даже если предложат больше? Больше ему в «Спартаке» не предложат, потому что такие деньги, как у «Зенита», там не получают», — сказал бывший главный тренер «Зенита».

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5 комментариев

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HI MARS
Больше денег ему там не предложат

Вся суть)
+5
-2
+3
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vasilisk
Ответ Vićtor Diaź
Суть в том, что я не помню ни одного игрока, который клялся в любви зениту и в итоге переходил в московский клуб
Саба Сазонов.
+4
-1
+3
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Vićtor Diaź
Суть в том, что я не помню ни одного игрока, который клялся в любви зениту и в итоге переходил в московский клуб
+3
-1
+2
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Marienburg
"Я тоже так говорил"...
Потому, наверное, и дал согласие на переход Вовки Быстрова
0
0
0
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Александр Быкович
Ответ HI MARS
Больше денег ему там не предложат Вся суть)
Тоже об этом хотел написать, ключевой вопрос деньги!
0
0
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