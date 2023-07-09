Петржела о том, что Дуглас Сантос не перешел бы в «Спартак»: «Молодец! Это главный враг «Зенита». Больше денег ему там не предложат»

Властимил Петржела оценил слова Дугласа Сантоса о невозможности перехода из «Зенита» в «Спартак».

«Молодец! Я тоже так говорил в свое время. Уходить из «Зенита» в « » невозможно. Это самый главный враг.

Даже если предложат больше? Больше ему в «Спартаке» не предложат, потому что такие деньги, как у «Зенита», там не получают», — сказал бывший главный тренер « ».