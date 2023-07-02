«Реклама букмекеров на футболках показывает детям, что азартные игры – это нормально. Стоит задуматься о своей ответственности». Глава службы здравоохранения Британии о спонсорах клубов АПЛ

В Национальной службе здравоохранения Великобритании высказались против рекламы букмекеров.

По словам главы Национальной службы здравоохранения Великобритании Аманды Притчард, население страны, включая детей, ежедневно «подвергается бомбардировке» рекламой букмекерских компаний, размещаемой, в том числе, на форме футбольных клубов.

По информации , с 2022 года в Великобритании отмечается рекордный рост обращений в связи с лудоманией (зависимостью от азартных игр – Sports.ru) – с 2021 года их число увеличилось в 2 раза. На лечение были направлено более 1300 пациентов.

«Было бы здорово увидеть, как индустрия азартных игр, а также такие организации, как футбольные клубы, серьезно задумались о своей ответственности», – заявила Притчард.

Она отметила, что спонсорские контракты с логотипами [букмекеров] на футболках «означают, что дети каждый день видят посыл, будто азартные игры – это нормально».

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