Шмаров о том, как «Спартаку» опередить «Зенит»: «Если класса нет, нужно прибавлять в страсти и желании победить»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Валерий Шмаров Футбол

Валерий Шмаров рассказал, за счет чего «Спартак» может обойти «Зенит» в чемпионской гонке.

— В отдельных играх прошедшего сезона «Спартак» смотрелся хорошо, но не хватило стабильности. Но главное, что огорчило — потеря очков с «Химками», «Пари НН» и «Крыльями». Вот и упущенное второе место.

Те ребята тоже тренируются, конечно, не просто так выиграли. Но уровень футболистов, мастерства и амбиций выше у «Спартака». И у тех, кто стоял на вылет, было больше желания не проиграть матч.

— В чем нужно прибавить «Спартаку», чтобы обогнать «Зенит»? Уже пять лет никто не может внятно ответить как на поле, так и в прессе.

— Класс футболистов «Зенита», а именно бразильцев — выше. Потому они и преобладают в нашем футболе. А прибавить надо в желании победить и страсти.

Как говорил Николай Петрович Старостин: «Побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет». Если класса нет, должна быть страсть на поле, и в этом нужно прибавлять, — сказал экс-игрок «Спартака».

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7 комментариев

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Faust Doc
Нужно больше чая и борща!
Гы гы гы
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Сергей Жарковский
Одного желания победить Зенит мало, нужно ещё спросить его, захочет ли он проиграть!
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prus_3
Страсть — это когда с прибором наперевес, как Соболев?
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NIK7478
Без класса нет вариантов.
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Артём Клагиш
покупайте бразильцев
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Слава МТС
Ответ Faust Doc
Нужно больше чая и борща! Гы гы гы
в борщ сала не докладывают )
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