Шмаров о том, как «Спартаку» опередить «Зенит»: «Если класса нет, нужно прибавлять в страсти и желании победить»

Валерий Шмаров рассказал, за счет чего «Спартак» может обойти «Зенит» в чемпионской гонке.

— В отдельных играх прошедшего сезона «Спартак» смотрелся хорошо, но не хватило стабильности. Но главное, что огорчило — потеря очков с «Химками», «Пари НН» и «Крыльями». Вот и упущенное второе место.

Те ребята тоже тренируются, конечно, не просто так выиграли. Но уровень футболистов, мастерства и амбиций выше у «Спартака». И у тех, кто стоял на вылет, было больше желания не проиграть матч.

— В чем нужно прибавить «Спартаку», чтобы обогнать «Зенит»? Уже пять лет никто не может внятно ответить как на поле, так и в прессе.

— Класс футболистов « », а именно бразильцев — выше. Потому они и преобладают в нашем футболе. А прибавить надо в желании победить и страсти.

Как говорил Николай Петрович Старостин: «Побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет». Если класса нет, должна быть страсть на поле, и в этом нужно прибавлять, — сказал экс-игрок « ».