«Спортинг» получил 19,67 млн евро за Леау от «Лилля». Португальцы хотят 45 млн за одностороннее расторжение контракта

«Спортинг» получил компенсацию за уход Рафаэла Леау.

В 2018 году вингер в одностороннем порядке расторг контракт с португальской командой, после чего перешел в « ».

В эту пятницу « » сообщил португальской комиссии по рынку ценных бумаг (CMVM), что получил от французского клуба 19,67 миллиона евро в качестве компенсации за расторжение контракта.

Однако клуб из Лиссабона продолжит в различных инстанциях добиваться выплаты 45 миллионов евро – такие отступные были указаны в контракте .

В настоящее время португальский футболист выступает за « ».

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