«Спортинг» получил 19,67 млн евро за Леау от «Лилля». Португальцы хотят 45 млн за одностороннее расторжение контракта

Теги Лилль Милан высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция серия А Италия Рафаэл Леау деньги Футбол

«Спортинг» получил компенсацию за уход Рафаэла Леау.

В 2018 году вингер в одностороннем порядке расторг контракт с португальской командой, после чего перешел в «Лилль». 

В эту пятницу «Спортинг» сообщил португальской комиссии по рынку ценных бумаг (CMVM), что получил от французского клуба 19,67 миллиона евро в качестве компенсации за расторжение контракта. 

Однако клуб из Лиссабона продолжит в различных инстанциях добиваться выплаты 45 миллионов евро – такие отступные были указаны в контракте Леау

В настоящее время португальский футболист выступает за «Милан». 

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2 комментария

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Ann Tretiakova
не плохо)))
Но мало ... нужно наказывать ..все должны соблюдать контакт
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Under
Ответ Ann Tretiakova
не плохо))) Но мало ... нужно наказывать ..все должны соблюдать контакт
так я вообще удивляюсь, как УЕФА зарегистрировала такой контракт (в смысле с Лиллем)
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