«Спортинг» получил 19,67 млн евро за Леау от «Лилля». Португальцы хотят 45 млн за одностороннее расторжение контракта
«Спортинг» получил компенсацию за уход Рафаэла Леау.
В 2018 году вингер в одностороннем порядке расторг контракт с португальской командой, после чего перешел в «Лилль».
В эту пятницу «Спортинг» сообщил португальской комиссии по рынку ценных бумаг (CMVM), что получил от французского клуба 19,67 миллиона евро в качестве компенсации за расторжение контракта.
Однако клуб из Лиссабона продолжит в различных инстанциях добиваться выплаты 45 миллионов евро – такие отступные были указаны в контракте Леау.
В настоящее время португальский футболист выступает за «Милан».
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