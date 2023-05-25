Магкеев прооперирован во Франции. Защитник «Локомотива» порвал «кресты» в матче с «Сочи»
Станислав Магкеев прооперирован после разрыва крестообразных связок.
Защитник «Локомотива» получил травму во время матча с «Сочи» в 26-м туре Мир РПЛ. У Магкеева был диагностирован разрыв крестообразных связок. Это вторая подобная травма в карьере 24-летнего футболиста – впервые это произошло в 2021 году.
В четверг, 25 мая, Магкеев перенес операцию во Франции. Сообщается, что в ближайшее время игрок пройдет первичную реабилитацию в клинике.
«Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым все это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, он сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции.
Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведет начальный этап реабилитации», – сказал главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.
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Стасу здоровья, и чтобы это была последняя серьёзная травма.