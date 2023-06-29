«Не люблю «шпор», особенно эту обезьяну, о которой все говорят!» Мэддисон удалил старые твиты о «Тоттенхэме» и Бэйле перед переходом в клуб

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Гарет Бэйл Джек Уилшер соцсети Джеймс Мэддисон контент Футбол

Новичок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон удалил твиты о неприязни к клубу.

Вчера лондонцы объявили о подписании полузащитника за 40 миллионов фунтов. Незадолго до оформления трансфера Мэддисон удалил старые твиты о «шпорах».

В одном из постов от 17 ноября 2012 года говорится: «Я страстно ненавижу Гарета Бэйла, успокойся, обезьяна. [Джек] Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе».

10 марта 2013 года англичанин написал: «Надеюсь, Луис Суарес сегодня уничтожит «Тоттенхэм», не люблю «шпор»! Особенно эту обезьяну, о которой все говорят!»

Эти посты были удалены, но на странице игрока остался еще один пост о «Тоттенхэме», опубликованный 29 января 2015 года: «Мой дружище Че Адамс выходит против «Тоттенхэма». Сделай свою работу, бро».

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25 комментариев

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Shadow1882
"Да это постирония, малютки" - оправдался Мэддисон
+121
-2
+119
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Альтависта
Удалил, потому что гои не выкупили многослойную.
+60
-1
+59
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Dmitry Orlov
Главное, чтобы старые ролики и стримы не удалил.
+46
-1
+45
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Egor Aleksandrovich
сейчас штаны подтянет, и выступит с официальным заявлением, касательно данной ситуации.
+22
0
+22
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Peter Parker
Сербские фанаты уже пришли к Илье?
+22
0
+22
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blaugrano
Кажется, Доэрти несколько лет назад также удалял твиты о любви к Арсеналу. Тоттенхэм даже шутливые ролики снимал на эту тему.
+15
-3
+12
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oka79410
Ответ Куруш
Дело о расизме открыли уже?
повезло, что бейл - белый)
+11
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Holy Diver
Ставим клоунов, пацаны!
+11
-1
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Куруш
Дело о расизме открыли уже?
+7
-1
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
И видос, где он на стендапе шутил про коран тоже удалил Мэддисон.
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Shadow1882
Ответ blaugrano
Кажется, Доэрти несколько лет назад также удалял твиты о любви к Арсеналу. Тоттенхэм даже шутливые ролики снимал на эту тему.
Да-да, актёрская игра Доэрти на мемы потом разошлась)
https://youtu.be/C2mDgWs4ufE
+5
0
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NartApsua
Повезло, что обезьяной он назвал Бэйла, а не какого-нибудь чёрного)
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Ебздрогыч
Интернет все помнит! И эффект Барбары Стрейзанд еще никто не отменял
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Манковский
Кто хочет стать миллионером, вопрос:
«Не люблю «сливочных», особенно эту обезьяну, о которой все говорят!»

О каком игроке Реала идёт речь?

А. Бензема
B. Тони Кросс
C. Камавинга
D. Председатель комитета УЕФА по борьбе с расизмом
+3
0
+3
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Miron11
Недальновидненько)
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gukmamop
Зачем вы тгавите?
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окечуква
Да это давно известная история о том, что Мэддисон гадости про Сперс писал в бородатые времена, поэтому многие лондонские фэны изначально прохладно к идее его подписания относились.
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Константин Михайлович
как вы слабы в постиронии
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Vvild
Походу, он Бэйла в первую очередь ненавидел. 😅
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Garikus89
Пацан в Арсенал собирался, но жлобский Лестер заломил ценник год назад. В итоге ушел за 40 и в евро, и сам игрок в спудс)
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Владддд
Ой,бейла обезьной назвал... а где все сливоглоры, которые считают, что это расизм?
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Goshish
Повезло парню, что Бейл белый.
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