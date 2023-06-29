«Не люблю «шпор», особенно эту обезьяну, о которой все говорят!» Мэддисон удалил старые твиты о «Тоттенхэме» и Бэйле перед переходом в клуб

Новичок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон удалил твиты о неприязни к клубу.

Вчера лондонцы объявили о подписании полузащитника за 40 миллионов фунтов. Незадолго до оформления трансфера удалил старые твиты о «шпорах».

В одном из постов от 17 ноября 2012 года говорится: «Я страстно ненавижу , успокойся, обезьяна. [Джек] Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе».

10 марта 2013 года англичанин написал: «Надеюсь, Луис Суарес сегодня уничтожит « », не люблю «шпор»! Особенно эту обезьяну, о которой все говорят!»

Эти посты были удалены, но на странице игрока остался еще один пост о «Тоттенхэме», опубликованный 29 января 2015 года: «Мой дружище Че Адамс выходит против «Тоттенхэма». Сделай свою работу, бро».