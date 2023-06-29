Австралийский «Сорренто» подписал игрока, обвиненного в изнасиловании. С Гудвилли расторгли контракт через несколько часов
«Сорренто» расторг контракт с игроком через несколько часов после подписания.
В среду австралийский клуб из Премьер-лиги Западной Австралии объявил о подписании Дэвида Гудвилли.
В 2017 году форвард был признан виновным в изнасиловании в рамках гражданского процесса, однако уголовное дело возбуждено не было.
Спустя несколько часов клуб удалил объявление о трансфере и опубликовал заявление о расторжении контракта с Гудвилли.
«Дэвид должен был прибыть в Перт на следующей неделе, чтобы играть за клуб до конца сезона. Соглашение носило некоммерческий характер.
Клуб проинформировал Дэвида о своем решении и приносит извинения всем в нашем футболе и более широком сообществе, кто, возможно, был оскорблен этим подписанием», – говорится в заявлении.
В феврале Гудвилли перешел в «Рэдклифф Боро», выступающий в 7-м дивизионе Англии, однако контракт был расторгнут спустя 24 часа. Ранее ему пришлось покинуть «Рейт Роверс» из 2-го дивизиона Шотландии.
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Гуд