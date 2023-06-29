Австралийский «Сорренто» подписал игрока, обвиненного в изнасиловании. С Гудвилли расторгли контракт через несколько часов

«Сорренто» расторг контракт с игроком через несколько часов после подписания.

В среду австралийский клуб из Премьер-лиги Западной Австралии объявил о подписании .

В 2017 году форвард был признан виновным в изнасиловании в рамках гражданского процесса, однако уголовное дело возбуждено не было.

Спустя несколько часов клуб удалил объявление о трансфере и опубликовал заявление о расторжении контракта с Гудвилли.

«Дэвид должен был прибыть в Перт на следующей неделе, чтобы играть за клуб до конца сезона. Соглашение носило некоммерческий характер.

Клуб проинформировал Дэвида о своем решении и приносит извинения всем в нашем футболе и более широком сообществе, кто, возможно, был оскорблен этим подписанием», – говорится в заявлении.

В феврале Гудвилли перешел в «Рэдклифф Боро», выступающий в 7-м дивизионе , однако контракт был расторгнут спустя 24 часа. Ранее ему пришлось покинуть « » из 2-го дивизиона .