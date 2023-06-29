Австралийский «Сорренто» подписал игрока, обвиненного в изнасиловании. С Гудвилли расторгли контракт через несколько часов

Теги высшая лига Шотландия премьер-лига Англия высшая лига Австралия происшествия Д2 Шотландия Рейт Роверс Дэвид Гудвилли Д7 Англия Рэдклифф Боро Футбол

«Сорренто» расторг контракт с игроком через несколько часов после подписания.

В среду австралийский клуб из Премьер-лиги Западной Австралии объявил о подписании Дэвида Гудвилли.

В 2017 году форвард был признан виновным в изнасиловании в рамках гражданского процесса, однако уголовное дело возбуждено не было.

Спустя несколько часов клуб удалил объявление о трансфере и опубликовал заявление о расторжении контракта с Гудвилли.

«Дэвид должен был прибыть в Перт на следующей неделе, чтобы играть за клуб до конца сезона. Соглашение носило некоммерческий характер.

Клуб проинформировал Дэвида о своем решении и приносит извинения всем в нашем футболе и более широком сообществе, кто, возможно, был оскорблен этим подписанием», – говорится в заявлении.

В феврале Гудвилли перешел в «Рэдклифф Боро», выступающий в 7-м дивизионе Англии, однако контракт был расторгнут спустя 24 часа. Ранее ему пришлось покинуть «Рейт Роверс» из 2-го дивизиона Шотландии.

3 комментария

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sledge-hammer
Его деловая репутация переоценена в минус
+2
0
+2
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Илья Сутурин
а с Антохой Горелым не расторгли!
0
0
0
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King_X
Ответ sledge-hammer
Его деловая репутация переоценена в минус
😂😂😂
Зашёл на ветку посмотреть, обыграют ли фамилию и термин
А здесь уже в первом комменте
Гуд
0
0
0
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