Афины примут финал Лиги конференций в 2024 году, Вроцлав – в 2025-м

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Ближайшие финалы Лиги конференций пройдут в Греции и Польше.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил афинский стадион «OPAP Арена», домашний для АЕК, в качестве места проведения финала Лиги кофнеренций-2024.

Финал ЛК-2025 примет «Городской стадион» Вроцлава – это домашняя арена клуба «Шленск».

В 2023 году победителем Лиги конференций стал «Вест Хэм», одержавший победу над «Фиорентиной» в финале (2:1). 

Финал женской Лиги чемпионов в 2025 году пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, где свои домашние игры проводит «Спортинг». 

Женский чемпионат Европы среди игроков до 19 лет в 2025 году пройдет в Польше.

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8 комментариев

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Direct free kick
Ответ sC@ryCloW!
рады за Афины,величайший город Европы,ну а поляков жалко,их уже не будет тогда как страны((
Был в Афинах?
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Kexit Kexit
Вроцлав - прекрасный город. Красивый, со своей особенной атмосферой.
+1
0
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Дмитрий Сотников
Бреслау, на минуточку
0
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