Афины примут финал Лиги конференций в 2024 году, Вроцлав – в 2025-м
Ближайшие финалы Лиги конференций пройдут в Греции и Польше.
Исполнительный комитет УЕФА утвердил афинский стадион «OPAP Арена», домашний для АЕК, в качестве места проведения финала Лиги кофнеренций-2024.
Финал ЛК-2025 примет «Городской стадион» Вроцлава – это домашняя арена клуба «Шленск».
В 2023 году победителем Лиги конференций стал «Вест Хэм», одержавший победу над «Фиорентиной» в финале (2:1).
Финал женской Лиги чемпионов в 2025 году пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, где свои домашние игры проводит «Спортинг».
Женский чемпионат Европы среди игроков до 19 лет в 2025 году пройдет в Польше.
8 комментариев