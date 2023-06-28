Афины примут финал Лиги конференций в 2024 году, Вроцлав – в 2025-м

Ближайшие финалы Лиги конференций пройдут в Греции и Польше.

Исполнительный комитет утвердил афинский стадион «OPAP Арена», домашний для , в качестве места проведения финала Лиги кофнеренций-2024.

Финал ЛК-2025 примет «Городской стадион» Вроцлава – это домашняя арена клуба « ».

В 2023 году победителем Лиги конференций стал «Вест Хэм», одержавший победу над «Фиорентиной» в финале (2:1).

Финал женской Лиги чемпионов в 2025 году пройдет на стадионе « » в Лиссабоне, где свои домашние игры проводит «Спортинг».

Женский чемпионат Европы среди игроков до 19 лет в 2025 году пройдет в Польше.