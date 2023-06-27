Властимил Петржела: «Зенит» сделает упор на Кубок России в следующем сезоне. С чемпионством все ясно – конкурентов нет»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» постарается выиграть Фонбет Кубок России в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ, выиграв пятый титул подряд.

«Зенит» сделает упор на Кубок в новом сезоне. С чемпионством все и так ясно. В России сейчас нет конкурентов команде Семака.

А Кубок России дается клубу тяжело из года в год.

В прошлом сезоне петербуржцы очень неудачно выступили, проиграв группу «Спартаку», а затем вылетев на ранней стадии турнира», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

14 комментариев

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SMART789
Вообще то при отсутствии Европы цель должна быть оба внутренний трофея

Но кубок ээээээ сами понимаете какое к нему отношение
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Hong Kil
Да откуда ты знаешь то? Вам надо вдвоем с Орловым из дома престарелых контент гнать.
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Виктор
Alestern, а ты чего ссыкло такое?
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Виктор
Ответ Артём Амирджанян
Ну хоть какое-то уважение к соперникам надо иметь?
А что надо сказать, что Зенит проиграет? Из уважения?
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Дмитрий9779
Ответ Виктор
Alestern, а ты чего ссыкло такое?
Слаб на язык.
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dudufufu
Чехи вспслыли
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Зелёный гопник
Да кто у него интервью берет постоянно?
Собутыльник ?😅
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Виталий Желтоусов
кому интересно мнение человека который будучи тренером Зенита сказал что Зенит никогда не станет чемпионом России
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Вячеслав Максименко
Кто-то ему такое обещал?
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Сергей Жарковский
И кубок тоже возьмём!
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Роберт ЛеванГОЛьски
Если бы не бан на еврокубки пободались бы и за требл)
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