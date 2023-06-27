Властимил Петржела: «Зенит» сделает упор на Кубок России в следующем сезоне. С чемпионством все ясно – конкурентов нет»

Властимил Петржела считает, что «Зенит» постарается выиграть Фонбет Кубок России в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне команда тренера Сергея Семака победила в Мир РПЛ, выиграв пятый титул подряд.

«Зенит» сделает упор на Кубок в новом сезоне. С чемпионством все и так ясно. В России сейчас нет конкурентов команде Семака.

А Кубок России дается клубу тяжело из года в год.

В прошлом сезоне петербуржцы очень неудачно выступили, проиграв группу «Спартаку», а затем вылетев на ранней стадии турнира», – сказал бывший главный тренер «Зенита».