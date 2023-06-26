Мак Аллистер о целях в «Ливерпуле»: «Трофеи. У меня всегда был менталитет победителя, после ЧМ он еще сильнее»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер рассказал, какие цели ставит перед собой после перехода в «Ливерпуль».

«Когда сезон закончился, я пообщался с Клоппом, и он рассказал мне о клубе, городе и о том, чего хочет от меня. Главный момент – «Ливерпуль» сразу связался и со мной, и с моей семьей. Меня действительно хотели видеть в клубе.

Когда я поговорил с тренером, это стало еще яснее. Маленькие детали заставили меня выбрать «Ливерпуль». Чувствую, что это правильный шаг для моей карьеры.

Мы все знаем, что Клопп любит контратаки, но в последние годы стиль изменился. Он объяснил, что нуждается в игроках с менталитетом победителя, способных действовать между линиями.

У меня всегда был менталитет победителя, а после чемпионата мира он стал еще сильнее. Я хочу брать трофеи – это цель и клуба, и моя лично. «Ливерпуль» – один из крупнейших клубов Европы и мира. Дело в истории.

Фанаты демонстрируют это в ходе каждого матча. Помимо истории, в «Ливерпуле» есть отличные игроки и тренер. С самого начала они показали, что очень хотят видеть меня в команде», – сказал полузащитник.

«Ливерпуль» купил Мак Аллистера у «Брайтона» за 35 млн фунтов. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

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1 комментарий

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Спартак Уокер
Посмотреть на Ливерпуль в следующем сезоне очень интересно
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