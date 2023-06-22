Эдин Джеко перешел в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о подписании 37-летнего нападающего. Контракт рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может составит более 5 млн евро в год.

присоединился к команде из Стамбула на правах свободного агента после истечения срока контракта с « ». Статистику форварда можно найти здесь.