«Фенербахче» объявил о подписании Джеко. Контракт – на 2 года

Теги Интер серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Эдин Джеко Футбол

Эдин Джеко перешел в «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о подписании 37-летнего нападающего. Контракт рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может составит более 5 млн евро в год.

Джеко присоединился к команде из Стамбула на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Интером». Статистику форварда можно найти здесь

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9 комментариев

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Иван Левин
Еще попылит! Успехов!
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Ussaev M
очередная легенда в Турции.
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Любезный Коссутий
потом можно в Аравию еще на пару лет
+7
-1
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Filipp Gorski
Ждём в Питере!
+3
0
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waleri
Джеко - Батшуайи, а под ними Гюлер (если не уйдет) на раздаче! Нормально так смотрится эиа связка.
+2
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27nvn
Джеко - большой профессионал, сейчас таких футболистов остаётся всё меньше и меньше, уже 37 лет, а отдаётся футболу по-максимуму и очень полезен для команды.
Как сейчас помню 2009 год, когда он ещё особо не был известен, когда он напару с Графите наколотил кучу мячей в бундеслиге за Вольфсбург. А потом спустя время Сити, Рома, Интер.
Удачи, Эдин!
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градус ненависти
Через пару лет в Турции ещё в какой-нибудь середняк АПЛ заедет попылить
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
потом можно в Аравию еще на пару лет
Его с 2015 списывали. Пора доигрывать по-настоящему
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Egor Aleksandrovich
Ответ Иван Левин
Еще попылит! Успехов!
согласен, перспективный малый!)
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