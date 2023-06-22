«Фенербахче» объявил о подписании Джеко. Контракт – на 2 года
Эдин Джеко перешел в «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил о подписании 37-летнего нападающего. Контракт рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что зарплата игрока может составит более 5 млн евро в год.
Джеко присоединился к команде из Стамбула на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Интером». Статистику форварда можно найти здесь.
Как сейчас помню 2009 год, когда он ещё особо не был известен, когда он напару с Графите наколотил кучу мячей в бундеслиге за Вольфсбург. А потом спустя время Сити, Рома, Интер.
Удачи, Эдин!