«Как вы считаете, детям нужна «Донбасс Арена» или доступный зал для занятий?» Байсултанов о восстановлении стадиона

Теги Заря Донбасс Арена Министерство спорта России Одес Байсултанов Футбол

В Минспорта РФ объяснили, почему восстановление «Донбасс Арены» пока не планируется.

«Донбасс Арена» – домашний стадион «Шахтера». В 2014 году объект был поврежден, и матчи на нем с тех пор не проводились.

– К сожалению, сегодня капитально восстановить все спортивные объекты невозможно, но мы отобрали 219 приоритетных объектов, которые необходимо ввести в эксплуатацию в первую очередь, чтобы они работали на должном уровне.

– В этот перечень входят такие крупные объекты, как «Донбасс Арена» или стадион «Заря» в Луганске?

– Если мы сейчас начнем восстанавливать миллиардные объекты, средств хватит на один-два, а это никак не обеспечит потребностей региона. За последние 10 лет процент износа объектов достиг крайне высоких значений.

Сейчас наша главная задача – создать условия, чтобы дети могли заниматься. Когда я последний раз посещал Донецкую Народную Республику, видел своими глазами, как ребята тренируются в подвале жилого дома. Как вы сами считаете, им нужна «Донбасс Арена» или доступный оборудованный зал для занятий?

За счет выделенных средств, озвученных выше (сообщалось, что на спорт в четырех новых регионах России будет выделено 3,5 миллиарда рублей за три года – Sports.ru), мы введем в эксплуатацию десятки, сотни объектов.

Мы определяем приоритетность объекта с учетом мнения местных властей – мы спрашиваем, что им нужно сегодня. Параллельно идет обучение новых специалистов. Есть потребность примерно в 1800 тренерах и специалистах. На сегодняшний день обучение уже прошли почти 400 человек, – рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

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19 комментариев

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Влад Путман
Детям нужны дома, от которых вы их освободили.
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ApXuMaHqPuT
В первую очередь детям нужно мирное небо над головой
+30
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ HI MARS
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От окраины
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HI MARS
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HI MARS
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Вова Пупкин
Сперва эти территории надо отстоять, а уже потом отстраивать. Зачем строить сейчас, когда "с той", скачущей, стороны летят снаряды и эти постройки заново разрушают? Или это бизнес такой продуманный?
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All These Things I Hate
Ответ HI MARS
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так не вы и восстанавливаете
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Ssss Ssss
Ответ Mohnatiy
Это те дома, в которые каждый день укроснаряды прилетают, или какие-то другие?
ох как сильно тебя ТВ облучает. не сиди так близко к экрану
+3
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Кондаша42
Ответ Mohnatiy
Это те дома, в которые каждый день укроснаряды прилетают, или какие-то другие?
а до 2014-го года они туда прилетали? Спросите Гиркина, он все про это рассказал..
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