Арбитр Николаев об отмене пенальти в ворота «Зенита»: «Видеоарбитры верно подсказали. Второй мяч не мешал развитию атаки «Ростова»

Алексей Николаев поддержал отмену пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ростовом» (0:0).

На 61-й минуте матча Мир футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья назначил пенальти в ворота петербуржцев.

Однако после подсказки видеоассистента Павла Кукуяна Карасев отменил решение о пенальти, поскольку Сантос фолил до линии штрафной.

В этот момент на линию штрафной выкатился второй мяч, который кто-то выбросил с трибуны.

«Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру.

С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля.

В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали», – сказал бывший арбитр.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?