Арбитр Николаев об отмене пенальти в ворота «Зенита»: «Видеоарбитры верно подсказали. Второй мяч не мешал развитию атаки «Ростова»
Алексей Николаев поддержал отмену пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ростовом» (0:0).
На 61-й минуте матча Мир РПЛ футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербуржцев.
Однако после подсказки видеоассистента Павла Кукуяна Карасев отменил решение о пенальти, поскольку Сантос фолил до линии штрафной.
В этот момент на линию штрафной выкатился второй мяч, который кто-то выбросил с трибуны.
«Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру.
С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля.
В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.
Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.
Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали», – сказал бывший арбитр.
Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?
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