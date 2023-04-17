Арбитр Николаев об отмене пенальти в ворота «Зенита»: «Видеоарбитры верно подсказали. Второй мяч не мешал развитию атаки «Ростова»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Сергей Карасев видеоповторы Футбол

Алексей Николаев поддержал отмену пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ростовом» (0:0).

На 61-й минуте матча Мир РПЛ футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербуржцев.

Однако после подсказки видеоассистента Павла Кукуяна Карасев отменил решение о пенальти, поскольку Сантос фолил до линии штрафной.

В этот момент на линию штрафной выкатился второй мяч, который кто-то выбросил с трибуны.

«Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру.

С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля.

В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали», – сказал бывший арбитр.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

54 комментария

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FETISH
Скоро появятся затейники приносящие на матч сетку с 10-20 мячей. При таком подходе, будет бардак. Штрафовать и наказывать за подобное надо, как если бы метнул на поле бутылку. Мячики пусть дома или во дворе дома бросает.
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baldik
Похоже прицендент создан. Теперь все на него могут ссылаться.
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Otto Kretschmer
Ответ Виталик Украинский
Что значит: мешал-не мешал? Сомневаюсь что правила именно так и трактуют. Появился второй мяч - все, остановка игры. Это чистая вина болельщиков Ростова, подгадили в момент атаки своей команды. И мнение Николаева отражает низкий профуровень судейского корпуса: есть правила, все - выполняй, без всяких чисто индивидуальных убеждений и трактовок.
Николаев нам пытается втереть что второй мяч лежал там где должен был лежать.
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Виталик Украинский
Ответ Овик Хачатрян
Вот как отменили чистый пенальти Вот так бы отменили гол если Ростов забил Причина тогда был бы второй мяч
И правильно бы сделали - спасибо подобным Овикам.
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Виталик Украинский
Что значит: мешал-не мешал? Сомневаюсь что правила именно так и трактуют. Появился второй мяч - все, остановка игры. Это чистая вина болельщиков Ростова, подгадили в момент атаки своей команды. И мнение Николаева отражает низкий профуровень судейского корпуса: есть правила, все - выполняй, без всяких чисто индивидуальных убеждений и трактовок.
+5
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+5
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Otto Kretschmer
Ответ Dmitry__HiLL
Комментарий удален модератором
А чем чушь? При появлении на поле постоянных предметов и лиц матч должен быть прерван до полного их устранения.
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Otto Kretschmer
А не так давно Зениту техническое поражение засчитали в Москве, виноватых и бросавших не нашли, видимо другой случай или команда другая, которой посторонний предмет не мешал.
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Николай Леухин
Ответ Dmitry__HiLL
Комментарий удален модератором
а в Питере все такие
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-4
-4
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Dmitry__HiLL
Ответ Сергей Жарковский
При появлении на поле второго мяча Карасёв обязан остановить игру! Это его ошибка! А на Ростов должен быть наложен штраф!
Комментарий удален модератором
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Виктор
Ответ Сергей Жарковский
При появлении на поле второго мяча Карасёв обязан остановить игру! Это его ошибка! А на Ростов должен быть наложен штраф!
А спартак должен быть отправлен фпердиф.
+10
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sem_odin
Ответ prus_3
Однако, в то время, когда Кассьера атакует вторым мячом, на поле выбрасывают третий...
И за ним прыгает Соболев, думая, что газон - это бассейн
+1
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Boban Moore
Ответ DekiB
И тот пенальти в Раменском надо было засчитывать?
В Раме кочка забила. Стоило засчитывать, да.
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Сергей Жарковский
При появлении на поле второго мяча Карасёв обязан остановить игру! Это его ошибка! А на Ростов должен быть наложен штраф!
+7
-3
+4
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tony
Мешал. Мешал защите.
+2
-1
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Cst Cap
Ответ Катя СПб
Давно же говорили - дайте вы игрокам 22 мяча.
И каждому - по судье, чтобы правила соблюдал. Итоги матча - голосованием😁
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DekiB
Ответ AIBOLIT66
да , бывали случаи похлеще...в АПЛ воздушный шарик вылетел на поле, причём, крупный и тяжёлый, больше мяча и лежал на траве перед штрафной. Был удар, мяч попал в шарик и срикошетил в ворота. Гол засчитали. Все предметы на поле являются...кочками. Так объяснил рефери. Например, слетевшая бутса...или птица.
И тот пенальти в Раменском надо было засчитывать?
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Катя СПб
Ответ Andrew Petrov
играй они с двумя мячами возможно счет всё таки был бы открыт 👀☝
Если каждый на своей половине, то может и нет.
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theDoctor
Ладно с мячами. Вам не показалось что Карасев вчера как-то рандомно фолы свистел? Реально будто без логики. Очень похожие нарушения, а решения разные - то вообще не свистнет, то фол даст, то желтую. Причем без какой-то привязки командам.
+8
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Игорь Новиков
То есть можно выкинуть на поле штук 10 мячей, главное, чтобы никому не мешали?
+3
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mihail.gvozdev2020
Бред продолжается.
+1
-1
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Adeen
Ответ AIBOLIT66
да , бывали случаи похлеще...в АПЛ воздушный шарик вылетел на поле, причём, крупный и тяжёлый, больше мяча и лежал на траве перед штрафной. Был удар, мяч попал в шарик и срикошетил в ворота. Гол засчитали. Все предметы на поле являются...кочками. Так объяснил рефери. Например, слетевшая бутса...или птица.
https://www.youtube.com/watch?v=FUvHP-d03Bo
+1
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BeastI666I
Ответ Виктор
Мяч пол минуты валяется на поле, а игра не останавливается. Сколько ещё должно пройти времени?
скоро зенит так будет забивать или Ростов... тупо вторым мячом, пока все игроки на другой половине поля.
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BeastI666I
блат Карпина послабее зенитовского оказался ))))
+1
-8
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Катя СПб
Ответ AIBOLIT66
да , бывали случаи похлеще...в АПЛ воздушный шарик вылетел на поле, причём, крупный и тяжёлый, больше мяча и лежал на траве перед штрафной. Был удар, мяч попал в шарик и срикошетил в ворота. Гол засчитали. Все предметы на поле являются...кочками. Так объяснил рефери. Например, слетевшая бутса...или птица.
Тогда зачем собак или выбежавших фанатов выгоняют с поля. Пусть бы считались кочками.
+5
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Zenith forever
Ответ kilo_gilo
Ростов без пенальти - деньги на ветер)
Думаешь Карасеву деньги придется возвращать?
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