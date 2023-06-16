Георгиев о бане России: «Это большая глупость! Люди, смешивающие политику и футбол, непонятны. Страдают игроки, которые не имеют к происходящему отношения»
Благой Георгиев прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.
– Отстранение российского футбола продолжается. И, похоже, не видно конца этому. Удивляет, что все так сильно затягивается?
– Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать. Люди, которые смешивают политику и футбол, для меня непонятны.
А страдают от этого футболисты, которые не имеют к происходящему отношения. Они ведь ничего не сделали. И болельщики, которые хотят видеть свои команды в матчах с лучшими.
Я надеюсь, люди, которые принимают такие решения, хотя бы раз в жизни подумают головой. Это неправильно.
– Говорят, что Россия может уйти в Азию.
– Думаю, Россия должна играть в Европе. Ваша страна – часть европейской культуры.
Надо скорее отменить все футбольные санкции. Вы заслуживаете того, чтобы играть, – сказал бывший игрок «Ахмата», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга».
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