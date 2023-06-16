Георгиев о бане России: «Это большая глупость! Люди, смешивающие политику и футбол, непонятны. Страдают игроки, которые не имеют к происходящему отношения»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Благой Георгиев Политика Футбол

Благой Георгиев прокомментировал отстранение российских команд от международных турниров.

– Отстранение российского футбола продолжается. И, похоже, не видно конца этому. Удивляет, что все так сильно затягивается?

– Это такая большая глупость! У меня просто нет слов, как это описать. Люди, которые смешивают политику и футбол, для меня непонятны.

А страдают от этого футболисты, которые не имеют к происходящему отношения. Они ведь ничего не сделали. И болельщики, которые хотят видеть свои команды в матчах с лучшими.

Я надеюсь, люди, которые принимают такие решения, хотя бы раз в жизни подумают головой. Это неправильно.

– Говорят, что Россия может уйти в Азию.

– Думаю, Россия должна играть в Европе. Ваша страна – часть европейской культуры.

Надо скорее отменить все футбольные санкции. Вы заслуживаете того, чтобы играть, – сказал бывший игрок «Ахмата», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга».

19 комментариев

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Дмитрий Репин
Первая мысль: он посмел сказать плохое про русскую баню?!
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Крыс Пол
В военных операция как раз таки больше всего страдает невинное население, так что это логично.
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Олег Мохов
Как говорит ночной хоккеист и его приблуда:санкции нам только на пользу Так что иди лесом георгиев.
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Romeo Yankovich
так пойди с таким транспорантом на стадион Химок. а лучше на путинги, где вечно эти бедные спортсмены ходят и поддерживают кое кого. это мы не будем вспоминать Путин Тим и его доверенных лиц перед "выборами" богоизбранного
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Kit244098
Есть Евангелие от Матфея. Есть от Луки. Есть от Иоанна. На спортсе сегодня весь день Евангелие от идиота))
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Stadjer
Интересно, а футболисты-доверенные лица путина тоже никакого отношения не имеют к политике и происходящему?
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HI MARS
Восстановят Украина,заплатят компенсацию - впустят в спортивную семью.Всё просто же
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Влад Путман
После изрыганий МММщика пушилина и генсека РФС, все ещё раз убедились о правильности этого отстранения.
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Такие дела
Ответ Romeo Yankovich
так пойди с таким транспорантом на стадион Химок. а лучше на путинги, где вечно эти бедные спортсмены ходят и поддерживают кое кого. это мы не будем вспоминать Путин Тим и его доверенных лиц перед "выборами" богоизбранного
И в Думку пусть заглянет Посчитает бедных
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Спартак Уокер
Сколько же этого Благого теперь на спортсе
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Pigmalion
Болгары возмутились баном России.
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Заяцволк
Странно, обычно Путман и Хи Марс в топе на таких новостях, они их караулят, но тут что-то маловато у них плюсов. Поднакиньте им, чтобы в топах были, пусть порадуются хоть этому, бгг. Конечно, СВО эти плюсы вряд ли остановят, она будет продолжаться до приемлемого для России результата, хотя попробовать стоит, вдруг если поставить им 1000 плюсов, СВО завершится ? Дерзайте, всё в ваших руках, наконец-то у вас есть возможность повлиять на будущее страны !!
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Владимири Йолкиннен
Болгары восхитились....
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Romeo Yankovich
Ответ Спартак Уокер
Сколько же этого Благого теперь на спортсе
благими делами выстелена дорога прямиком к сатане, тьфу, Владимировичу
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Romeo Yankovich
Ответ Такие дела
И в Думку пусть заглянет Посчитает бедных
его туда пустят через конверт)))
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