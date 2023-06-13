Малком о ситуации на Украине: «Боссы «Зенита» заверили, что будет возможность уйти, если нас это как-то коснется»

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Малком Футбол

Малком рассказал, как конфликт России и Украины повлиял на его планы играть за «Зенит».

«Я решил остаться потому, что президент клуба и даже владелец заверили: если ситуация нас как-то коснется, у нас будет возможность уйти. Поэтому моя семья, моя жена и даже моя мама остались.

Мне скучно обсуждать эту тему. Мы не хотим конфликта, мы хотим только мира. Эта ситуация нас немного затронула из-за санкций, из-за того, что мы не можем играть в Лиге чемпионов», – заявил бразилец в интервью UOL.

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45 комментариев

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Spartakus1984
ТЫ гражданин РФ и теперь должен ее защищать,куда собрался уйти?
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Pelerin
А боссы Зенита не забыли упомянуть о своей причастности?
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-15
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Кирковский Александр
Ответ Фёдор Кузнецов
Мне прям интересно, приведешь ли ты официальное заявление президента или Минобороны про Киев за 3 дня, я могу много заявлений украинских лидеров привести, а сможешь ли ты про Киев за 3 дня
Конечно не было никаких 3 дня. Изначально же был план - многолетняя война с непонятными целями и средствами их достижения и десятками, а то и сотнями тысяч жертв.
+20
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Criptonit
Тем временем, Малком продолжает считать свое баблишко
+11
-3
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bellyashe
Ответ Teodrakis
Слава Богу, что россиян это касается только в комментариях ущемленных леваков
жители Белгородской области выписаны из россиян, я так понимаю? как и десятки тысяч россиян, бессмысленно отдавших свою жизнь или оставшихся на всю жизнь инвалидами.
+6
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Влад Путман
Миллер заверил, что всё норм. Дед обещал им взять Киев за три дня.
+27
-23
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Крыс Пол
То есть новый русский признался, что в случае чего он будет той самой крысой, бегущей с тонущего корабля
+7
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Игорь Новиков
Ответ bellyashe
жители Белгородской области выписаны из россиян, я так понимаю? как и десятки тысяч россиян, бессмысленно отдавших свою жизнь или оставшихся на всю жизнь инвалидами.
Какие десятки... увы, уже сотни тысяч.
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Злодей Спб
Ответ OldRedWhite
Заметьте , я никого и никуда не отправлял , пока Вы не проявили инициативу отправки )))
Данная тема поднята еще в корневом комментарии данной ветки коллегой Spartakus1984.

Прежде чем предлагать новоиспечённому гражданину Малкому проявить патриотизм по защите Родины, логично было бы ожидать проявлений предметного патриотизма от "лучших представителей футбольного сообщества" сосредоточенных в основе столичных клубов.

И как показывает четвёртая итерации переписки в данной ветке, подобных предметных случаев участия в СВО игроков из основы столичных клубов Вы привести не смогли.

Что же вы тогда хотите от господина Малкома?
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haymaker
Ответ Ivas715
Не приведет. Это вопили в основном только орущие рты с 1 и 2 каналов. Всем известно, что там 90% идиотов (как либерахам, так и реальным воякам, кстати). Но почему-то считается, что это "официальные заявления". Это обычные пропагандистские каналы, как и во всем мире. Направленные на определённых людей
Так это государственный канал. Суть средства массовой информации в том, чтобы доносить до людей точку зрения хозяина. В данном случае, хозяин - государство и точка зрения государства. Были бы это частные лица, ты мог бы сказать, что это их личная тз, но не в этом случае.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Criptonit
Тем временем, Малком продолжает считать свое баблишко
при том что получил паспорт ,а вместо него простые Вани за жирующих Миллеров пошли
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Sarmat Kabulov
Ответ Pelerin
А боссы Зенита не забыли упомянуть о своей причастности?
ну, это борьба против фашизма, все верно делают боссы Зенита
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bellyashe
Ответ Ivas715
Не приведет. Это вопили в основном только орущие рты с 1 и 2 каналов. Всем известно, что там 90% идиотов (как либерахам, так и реальным воякам, кстати). Но почему-то считается, что это "официальные заявления". Это обычные пропагандистские каналы, как и во всем мире. Направленные на определённых людей
а рты с 1 и 2 каналов, по вашему, сами по себе вопят? им же было дано указание, к чему и как готовить население. готовили к быстрому победоносному шествию, вот что получили.
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Ответ Теннисный абсолют
"Мы хотим мира" Не для этого заокеанские хозяева укры еще с 70-х начали кампанию по бандеризации и нацификации тогда еще УССР. Взрастили гадину, чтобы гадить России и в 2013-м году произвели современный "выстрел в Сараево", когда организовали Майдан. Который в итоге привел к госперевороту и пущей нацификации страны.
Не надо лезть в дела другого суверенного государства.
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OldRedWhite
Ответ Lux_Vid Александров
Комментарий удален модератором
Вы ещё примитивнее , чем он )))
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OldRedWhite
Ответ Romeo Yankovich
Комментарий удален модератором
А казахи и русские блаженствовали в те времена ?
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Lux_Vid Александров
Ответ Romeo Yankovich
Комментарий удален модератором
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Romeo Yankovich
Ответ Теннисный абсолют
"Мы хотим мира" Не для этого заокеанские хозяева укры еще с 70-х начали кампанию по бандеризации и нацификации тогда еще УССР. Взрастили гадину, чтобы гадить России и в 2013-м году произвели современный "выстрел в Сараево", когда организовали Майдан. Который в итоге привел к госперевороту и пущей нацификации страны.
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Igor Pivovarov
Ответ Злодей Спб
Разборки в КХЛ давайте оставим на ветке хоккея. Ключевые слова РПЛ и СВО. Я как понимаю вы тоже не можете привести фактов, говорящих о том, что столичные футбольные клубы хотя бы одного бойца из основы отправили? Ну тогда почему этот челлендж должен начинать лучший игрок лиги, молодой отец и обладатель двойного гражданства, господин Малком? Давайте лучше дисквалифицированных отправим из спартака. У них плохо с дисциплиной. А армия прежде всего учит дисциплине :)
Ну проблема не в том, что Малком не под Бахмутом (кстати, привет из Украины). А в том, что его заверили, что у него будет возможность уйти, если эта ситуация затронет и его. О чем вообще речь? У всех россиян есть такая возможность? У всех игроков РПЛ, ок? А у жителей условного Белгорода. Вроде им билеты в Бразилию не раздают. Речь об отправке на фронт даже не идет. Но уйти-то куда, он теперь гражданин РФ.
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Данная тема поднята еще в корневом комментарии данной ветки коллегой Spartakus1984. Прежде чем предлагать новоиспечённому гражданину Малкому проявить патриотизм по защите Родины, логично было бы ожидать проявлений предметного патриотизма от "лучших представителей футбольного сообщества" сосредоточенных в основе столичных клубов. И как показывает четвёртая итерации переписки в данной ветке, подобных предметных случаев участия в СВО игроков из основы столичных клубов Вы привести не смогли. Что же вы тогда хотите от господина Малкома?
Я хочу , чтобы он и в следующем сезоне оставался украшение РПЛ !
На этом список моих личных требований исчерпан )))
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Думаете они не справятся без папочки? Штанишки то научились одевать и шнурочки завязывать? Если нет - там научат.
Заметьте , я никого и никуда не отправлял , пока Вы не проявили инициативу отправки )))
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Злодей Спб
Ответ OldRedWhite
Согласен ! Но вместе с Вами , я по возрасту не прохожу )))
Думаете они не справятся без папочки? Штанишки то научились одевать и шнурочки завязывать? Если нет - там научат.
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Разборки в КХЛ давайте оставим на ветке хоккея. Ключевые слова РПЛ и СВО. Я как понимаю вы тоже не можете привести фактов, говорящих о том, что столичные футбольные клубы хотя бы одного бойца из основы отправили? Ну тогда почему этот челлендж должен начинать лучший игрок лиги, молодой отец и обладатель двойного гражданства, господин Малком? Давайте лучше дисквалифицированных отправим из спартака. У них плохо с дисциплиной. А армия прежде всего учит дисциплине :)
Согласен !
Но вместе с Вами , я по возрасту не прохожу )))
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Полгода в Вагнере и свободен как ветер
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Иван Новиков
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