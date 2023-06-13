Малком о ситуации на Украине: «Боссы «Зенита» заверили, что будет возможность уйти, если нас это как-то коснется»
Малком рассказал, как конфликт России и Украины повлиял на его планы играть за «Зенит».
«Я решил остаться потому, что президент клуба и даже владелец заверили: если ситуация нас как-то коснется, у нас будет возможность уйти. Поэтому моя семья, моя жена и даже моя мама остались.
Мне скучно обсуждать эту тему. Мы не хотим конфликта, мы хотим только мира. Эта ситуация нас немного затронула из-за санкций, из-за того, что мы не можем играть в Лиге чемпионов», – заявил бразилец в интервью UOL.
Прежде чем предлагать новоиспечённому гражданину Малкому проявить патриотизм по защите Родины, логично было бы ожидать проявлений предметного патриотизма от "лучших представителей футбольного сообщества" сосредоточенных в основе столичных клубов.
И как показывает четвёртая итерации переписки в данной ветке, подобных предметных случаев участия в СВО игроков из основы столичных клубов Вы привести не смогли.
Что же вы тогда хотите от господина Малкома?
На этом список моих личных требований исчерпан )))
Но вместе с Вами , я по возрасту не прохожу )))