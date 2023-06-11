Де Брюйне об 1:0 с «Интером»: «Не лучший матч «Ман Сити», но пришло время праздновать. Мы долго работали для достижения этой цели»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне оценил победу «Ман Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Команда довольно хорошо сыграла для победы в этом финале. Мы долго работали для достижения этой цели. Это потрясающе! Мы не проиграли ни одного матча в этой Лиге чемпионов.

Это был не лучший наш матч, но пришло время праздновать», – сказал полузащитник «Ман Сити».

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14 комментариев

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Должун здоровый
Ответ КОЛЯ ИПОТЕКА
Как много тут ненавтстники Пеп. Сразом же минусует , эсли что то написал про Пеп . Такое впечатление что ненавидите не М.сити а самого Гвардиолу.( был бы кто то другой восхищались б им) Человек пришел в апл превратил лигу одной команды, выиграл ЛЧ. Нет бл. вместо того чтобы поздравить поливаете помоями!
Раньше был такой грешок, поливал его помоями, хотя в тайне был очарован его футболом, но теперь не буду себя ограничивать себя в эпитетах к футболу великого каталонского доминатора!
+16
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+16
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Как много тут ненавтстники Пеп. Сразом же минусует , эсли что то написал про Пеп . Такое впечатление что ненавидите не М.сити а самого Гвардиолу.( был бы кто то другой восхищались б им) Человек пришел в апл превратил лигу одной команды, выиграл ЛЧ. Нет бл. вместо того чтобы поздравить поливаете помоями!
+15
-3
+12
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Bashibuzuck
Да нормально играли, меня вот Черданцев удивил, где то минуте на 55ой он сказал, что игра не зрелищная, походу кто-то из нас в футболе не разбирается😁
+5
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Большое сердце Неймара
все верно, зная какой путь прошли Сити , вполне заслуженно,что они взяли кубок. Обидно что с КДБ судьба так сложилась,что не смог он показать себя полностью из-за травмы
+4
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Алекс Ну
Ответ Bashibuzuck
Да нормально играли, меня вот Черданцев удивил, где то минуте на 55ой он сказал, что игра не зрелищная, походу кто-то из нас в футболе не разбирается😁
Если чердака всерьёз воспринимать, то можно в палате №6 оказаться.
+4
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BioTambovez
Ответ Bashibuzuck
Да нормально играли, меня вот Черданцев удивил, где то минуте на 55ой он сказал, что игра не зрелищная, походу кто-то из нас в футболе не разбирается😁
Помню, был финал Бавария - Валенсия. Мы с другом сошлись во мнении, что скукота адская (1:1, по мимо всего прочего оба гола - с пенальти).
На след день пожаловались нашему учителю физики. А он говорит, вы чё, это идеальная тактическая дуэль.
Вот так короткий разговор с учителем на перемене повысил наше понимание футбола на порядок))
+2
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Алекс Ну
Ну лудший, не лудший, но в данном случае важен факт победы. Хотя при всём при том, что очень рад за Пепа, но надо отдать должное интеристам, играли они здорово, даже не ожил, что окажут такое сопротивление.
+1
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Андрей Хенто
Очень не повезло Кевину, организаторы конечно огорчили, такой ужасного качества газон, из-за чего же Брюйне получил травму, но я очень рад, что он наконец-то выиграл заветного ушастого- заслужил.
+1
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benjamin92
Ответ КОЛЯ ИПОТЕКА
Как много тут ненавтстники Пеп. Сразом же минусует , эсли что то написал про Пеп . Такое впечатление что ненавидите не М.сити а самого Гвардиолу.( был бы кто то другой восхищались б им) Человек пришел в апл превратил лигу одной команды, выиграл ЛЧ. Нет бл. вместо того чтобы поздравить поливаете помоями!
Хейтеров надо заслужить!
+1
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Akyl Krg
Дайте уже этому рыжему лет ми толк ЗМ!
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Elessar08
Как же мне импонирует, когда люди признают собственные ошибки/слабость/глупость/не идеальность. Что он, что Гюндоган признают, что матч далеко не лучший и повезло. Хотя спокойно могли рассказывать про собственную гениальность или превозмогания.
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окечуква
КДБ это и есть футбол без всякой лишней шелухи. Как будто пришелец из уже совсем далеких времен.
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lerno
Парень адекватен!!!! Вчера Сити повезло ...что опоздал с заменами Индзаги,...а так по сезону и по последних 5 лет Сити заслужил войти в "элитный клуб ЛЧ"
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