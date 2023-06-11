Де Брюйне об 1:0 с «Интером»: «Не лучший матч «Ман Сити», но пришло время праздновать. Мы долго работали для достижения этой цели»

Кевин де Брюйне оценил победу «Ман Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

«Команда довольно хорошо сыграла для победы в этом финале. Мы долго работали для достижения этой цели. Это потрясающе! Мы не проиграли ни одного матча в этой чемпионов.

Это был не лучший наш матч, но пришло время праздновать», – сказал полузащитник « ».

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