Де Брюйне об 1:0 с «Интером»: «Не лучший матч «Ман Сити», но пришло время праздновать. Мы долго работали для достижения этой цели»
Кевин де Брюйне оценил победу «Ман Сити» над «Интером» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
«Команда довольно хорошо сыграла для победы в этом финале. Мы долго работали для достижения этой цели. Это потрясающе! Мы не проиграли ни одного матча в этой Лиге чемпионов.
Это был не лучший наш матч, но пришло время праздновать», – сказал полузащитник «Ман Сити».
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