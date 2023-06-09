«Севилья» выкупила на защитника Баде у «Ренна». Он забивал «МЮ» в Лиге Европы

«Севилья» выкупила у «Ренна» права на защитника Лоика Баде.

23-летний француз, выступавший ранее за «Севилью» на правах аренды, подписал полноценный контракт с до 2027 года.

В прошлом сезоне Баде провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Защитник, в частности, поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче.

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