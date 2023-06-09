«Севилья» выкупила на защитника Баде у «Ренна». Он забивал «МЮ» в Лиге Европы

Теги Ренн Севилья лига 1 Франция Ла Лига трансферы Лоик Баде Футбол

«Севилья» выкупила у «Ренна» права на защитника Лоика Баде.

23-летний француз, выступавший ранее за «Севилью» на правах аренды, подписал полноценный контракт с до 2027 года. 

В прошлом сезоне Баде провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Защитник, в частности, поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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5 комментариев

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Red devi1
Я «не выкупил» тему в заголовке
+3
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Аркадий Аркадич
Выкупила на? Пацаны, семок в редакцию занести?
+2
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Владимир Владимирович
Так сказали - он забивал МЮ, обычный середняк , без обиды болельщикам, но Тен Хааг не похож на того кто вернёт доминирующий МЮ похожий на САФовский, особенно при Пепе в апл, максимум место в топ4, спасибо хоть Реалу что они ни с того ни сего решили Каземиро продать. Сами смотрите , ЛЕ провалил, в чемпионате был бы пятый если бы Ливер не терял очки с аутсайдерами, и плюс со своим Антони никого рисунка не привнёс в игру , и вишенка на торте, 0:7, и три - четыре раза за сезон 0:4
+3
-3
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ZamoRano
Решили в следующем сезоне хлопнуть маню в ЛЕ уже 0-4.
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Great ManUtd
Ответ Владимир Владимирович
Так сказали - он забивал МЮ, обычный середняк , без обиды болельщикам, но Тен Хааг не похож на того кто вернёт доминирующий МЮ похожий на САФовский, особенно при Пепе в апл, максимум место в топ4, спасибо хоть Реалу что они ни с того ни сего решили Каземиро продать. Сами смотрите , ЛЕ провалил, в чемпионате был бы пятый если бы Ливер не терял очки с аутсайдерами, и плюс со своим Антони никого рисунка не привнёс в игру , и вишенка на торте, 0:7, и три - четыре раза за сезон 0:4
Как 5-й, если Ньюкасл 4-й?
0
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