«Ювентус» рассмотрит предложение «Баварии» по Влаховичу, если найдет подходящую замену
«Бавария» может подписать Душана Влаховича.
Мюнхенский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего нападающего. Если поступит предложение, которого «Ювентус» ожидает от «Баварии», итальянцы внимательно его изучат.
Туринцы рассмотрят вариант с продажей Влаховича при условии, что найдет подходящую замену.
В текущем сезоне Серии А Влахович провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
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