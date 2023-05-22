«Бавария» может подписать Душана Влаховича.

Мюнхенский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего нападающего. Если поступит предложение, которого «Ювентус» ожидает от «Баварии», итальянцы внимательно его изучат.

Туринцы рассмотрят вариант с продажей Влаховича при условии, что найдет подходящую замену.

В текущем сезоне Серии А Влахович провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

«Челси» предложил «Ювентусу» 80 млн евро за Влаховича. Форвард хочет перейти (ESPN)

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