«Ювентус» рассмотрит предложение «Баварии» по Влаховичу, если найдет подходящую замену

Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Душан Влахович Футбол

«Бавария» может подписать Душана Влаховича.

Мюнхенский клуб заинтересован в приобретении 23-летнего нападающего. Если поступит предложение, которого «Ювентус» ожидает от «Баварии», итальянцы внимательно его изучат. 

Туринцы рассмотрят вариант с продажей Влаховича при условии, что найдет подходящую замену. 

В текущем сезоне Серии А Влахович провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

«Челси» предложил «Ювентусу» 80 млн евро за Влаховича. Форвард хочет перейти (ESPN)

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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27 комментариев

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M_i_t_y_a
Ответ Кирилл Павлюченко
Какая замена?! "Куй железо, не отходя от кассы" - как говорит наш дорогой Шеф. С такой результативностью, как у серба, можно подписать любого ноунейма.
Во Влаховиче ли дело? Или может при Аллегри у всех игроков падает результативность?
+23
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+23
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Kubinec_
Ответ Кирилл Павлюченко
Какая замена?! "Куй железо, не отходя от кассы" - как говорит наш дорогой Шеф. С такой результативностью, как у серба, можно подписать любого ноунейма.
У Аллегри и Мбаппе будет забивать меньше чем Рабьо
+12
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+12
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Fona
Учитывая как раскрылся ДеЛигт с первого сезона в Баварии - вероятно безликий Ювентус Аллегри просто скрывает все лучшие качества игроков. Можно забрать за хорошую цену и не платить за распиаренного Нигерийца 150 миллионов.
+10
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Кирилл Павлюченко
Ответ Заяцволк
Я чёт не пойму, почему говорят, что у него плохая результативность ? 26 матчей 10 голов, это 1 гол за 2 матча примерно, поменьше. Не топ конечно, но и неплохо. Или что, надо на Мбаппе с Месси равняться, которые в любительской лиге уровня мексиканских трущоб имеют статистику по 3 гола за матч ?
В схему Макса серб совершенно не вписывается. А так как Аллегри остаётся - то зачем продлевать эти обоюдные мучения?!
+4
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Narios Aliyev
Бавария станет мошной силой с Влаховичом впереди. Молодцы… хорошая покупка…
+4
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Yu123
Ответ шлеп нога
Фолькскругга надо брать! Мане и Шупо-Мотинга с Сарром выгонять палками! Плюс еще одного приличного напа! Тареми из Порту можно например или Гонсало Рамуша из Бенфики! Иммобиле, как вариант!
Иммобиле уже показал класс за Дортмунд
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Заяцволк
Ответ Кирилл Павлюченко
В схему Макса серб совершенно не вписывается. А так как Аллегри остаётся - то зачем продлевать эти обоюдные мучения?!
Это конечно верно, не вписывается. Но даже в такой ситуации статистика вполне неплоха, что-то он забил, хотя и запорол много. Для сравнения - Тевес 20 голов в 32 матчах, Игуаин 24 гола в 38 матчах, лучше, но не пропасть. Такое ощущение, что он психологически надломился в последние пару месяцев, возможно как раз из-за тактики, да. Но у меня есть какая-то надежда, что надо всего лишь чуть скорректировать тренерский процесс, и у него попрёт, возможно физрук как раз сейчас и думает над этим. Жалко отпускать в общем.
+2
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Заяцволк
Ответ che kaif
У Мбаппе в лч голов как У Влаховича в серии а💪😅
Так он в ЛЧ тоже играл против всяких аутсайдеров уровня Лиги 1, ну там Маккаби, Ювентуса и т.п., конечно он наколотил на них стату )
+2
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hofman
Ответ Ярополк Окаянный
Вторая часть плана по развалу Баварии. Де Лигт уже работает на полную 👍
де Лигт забетонировал оборону Баварии и сейчас лучший защ в клубе. Он то тут причем
+1
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che kaif
Ответ Заяцволк
Я чёт не пойму, почему говорят, что у него плохая результативность ? 26 матчей 10 голов, это 1 гол за 2 матча примерно, поменьше. Не топ конечно, но и неплохо. Или что, надо на Мбаппе с Месси равняться, которые в любительской лиге уровня мексиканских трущоб имеют статистику по 3 гола за матч ?
У Мбаппе в лч голов как У Влаховича в серии а💪😅
+1
0
+1
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Кирилл Павлюченко
Какая замена?! "Куй железо, не отходя от кассы" - как говорит наш дорогой Шеф.
С такой результативностью, как у серба, можно подписать любого ноунейма.
+4
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Разрыв Пуканов
Влахович по набору характеристик похож на Марио Гомеза. В Баварии 20-25 накидает.
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Ихарь Окенфэйлов
Чемпионов Кипра рассматриваете? :)
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Babayeff
Ну что же, Мората твой выход...
+1
0
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karatim25
Ответ шлеп нога
Фолькскругга надо брать! Мане и Шупо-Мотинга с Сарром выгонять палками! Плюс еще одного приличного напа! Тареми из Порту можно например или Гонсало Рамуша из Бенфики! Иммобиле, как вариант!
Все верно , кроме Чиро, он по пол сезона в лазарете )
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шлеп нога
Ответ Yu123
Иммобиле уже показал класс за Дортмунд
Признаю - не заладилось у него там!
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KeeWee
не тому замену ищут
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Заяцволк
Ответ Кирилл Павлюченко
Какая замена?! "Куй железо, не отходя от кассы" - как говорит наш дорогой Шеф. С такой результативностью, как у серба, можно подписать любого ноунейма.
Я чёт не пойму, почему говорят, что у него плохая результативность ? 26 матчей 10 голов, это 1 гол за 2 матча примерно, поменьше. Не топ конечно, но и неплохо. Или что, надо на Мбаппе с Месси равняться, которые в любительской лиге уровня мексиканских трущоб имеют статистику по 3 гола за матч ?
+3
-3
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Pedri
Фирминио будет идеальный вариант!!!
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А.Э.РАСИМ
Если Де Лигт раскрыться, то берите.
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Ярополк Окаянный
Вторая часть плана по развалу Баварии. Де Лигт уже работает на полную 👍
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Азатполат Новуров
Если Влаха хочет уйти то с Ювентусом что-то не то или с тренером.
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avcgloronalduMU
Мане могу забрать
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Syroezhkin
в обмен на Мане с доплатой
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