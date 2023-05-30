Тен Хаг считает «МЮ» крупнейшим клубом: «Я видел, что в Бангкоке, Мельбурне и во всем мире от нас без ума. Но надо, чтобы результаты соответствовали»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Эрик тен Хаг Футбол

Эрик Тен Хаг утвердительно ответил на вопрос о том, является ли «МЮ» крупнейшим клубом.

«Я думаю, что да. Я понимал это, когда мы были в турне, приезжали в Бангкок, Мельбурн и другие места. Все нас поддерживали. Люди сходят по «МЮ» с ума во всем мире.

Фанатская база огромна, и это дарит очень сильные и хорошие эмоции тренерам, игрокам, всем, кто работает в клубе. Но надо брать на себя и ответственность за это, показывать результат», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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CyberUnited
Реал, Барса и МЮ, можно тасовать как угодно
+11
-1
+10
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blaugrano
Всех фанатов не пересчитаешь, но во всех рейтингах популярности на вершине фигурируют 3 известных клуба.
+6
0
+6
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Барсик Юрана
Про Спартак забыл
+2
-2
0
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Fan of Sport
Барселона и Реал с большим отрывом лидируют
+5
-5
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ten Hag
На самом деле, ребят
+1
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Теннисный абсолют
Ну не знаю, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, маню думаю второе место после Бадалоны все же.
А вот в Пакистане номер 1.
+1
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Руслан
МЮ это целая жизнь у многих потому что💪
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