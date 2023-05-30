Тен Хаг считает «МЮ» крупнейшим клубом: «Я видел, что в Бангкоке, Мельбурне и во всем мире от нас без ума. Но надо, чтобы результаты соответствовали»

Эрик Тен Хаг утвердительно ответил на вопрос о том, является ли «МЮ» крупнейшим клубом.

«Я думаю, что да. Я понимал это, когда мы были в турне, приезжали в Бангкок, Мельбурн и другие места. Все нас поддерживали. Люди сходят по «МЮ» с ума во всем мире.

Фанатская база огромна, и это дарит очень сильные и хорошие эмоции тренерам, игрокам, всем, кто работает в клубе. Но надо брать на себя и ответственность за это, показывать результат», – сказал главный тренер « ».

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