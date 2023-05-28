«Турниры сборных нельзя проводить каждые два года. Давал бы игрокам отпуск на все лето – нужна передышка, иначе к чему все это приведет?» Милнер о календаре

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия календарь Футбол

Джеймс Милнер считает, что игрокам необходим более длинный отпуск в межсезонье.

«Международные турниры не должны проводиться каждые два года, и игрокам следует предоставлять отпуск на все лето. Как долго это может продолжаться? При такой интенсивности и количестве игр…

Я поступил бы именно так – отпуск на все лето раз в два года, а потом можно выкладываться на полную в течение всего сезона сколько угодно.

Но передышка необходима – иначе к чему все это приведет?» – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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5 комментариев

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David Aprasidze
Разве футболистов мало? Пусть играет молодежь, второй состав и т.д. Как в ЛЕ и в ЛК
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Красная стрела
Матчей меньше нужно. Элиту сделать максимум 18 команд, например. Но меньше матчей, меньше зарплата, это тоже надо понимать.
+3
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ruslan_khaibulov
тогда раз устали работать футболистами имея отпуск на все лето идите в доставщик пиццы что-ли
футбо это бизнес и прр топ деньгах вы должны играть круглосуточно.
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