«Турниры сборных нельзя проводить каждые два года. Давал бы игрокам отпуск на все лето – нужна передышка, иначе к чему все это приведет?» Милнер о календаре
Джеймс Милнер считает, что игрокам необходим более длинный отпуск в межсезонье.
«Международные турниры не должны проводиться каждые два года, и игрокам следует предоставлять отпуск на все лето. Как долго это может продолжаться? При такой интенсивности и количестве игр…
Я поступил бы именно так – отпуск на все лето раз в два года, а потом можно выкладываться на полную в течение всего сезона сколько угодно.
Но передышка необходима – иначе к чему все это приведет?» – сказал полузащитник «Ливерпуля».
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