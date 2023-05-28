Клотет о новом контракте Лебеденко: «Не скажешь, что ему 40 лет. Ему 22! Он показывает хорошее качество в «Торпедо»

Пеп Клотет высказался о новом контракте форварда Игоря Лебеденко с «Торпедо».

– Сегодня [в субботу] Лебеденко исполнилось 40 лет. Клуб объявил о продлении контракта с ним. Как вы считаете, он поможет в следующем сезоне?

– Поздравляю Игоря с днем рождения, желаю ему счастья. Рад, что продлил контракт с «Торпедо» и будет с нами в следующем сезоне. Он не только передает опыт, но и показывает хорошее качество в футболе. Если бы не травма, он нам помог бы в этих матчах.

Он настоящий профессионал, со страстью выходит и показывает свой максимум. Мне нравится работать и с молодыми игроками, и с такими, как Игорь. Не скажешь, что ему 40 лет. Ему 22! Он очень ответственный, вовлечен во все процессы.

– Можете сказать, как изменится команда в это короткое межсезонье?

– Да, я знаю, что значит игра против «Локомотива» для наших фанатов. Мы еще раз доведем до игроков, что значит эта игра для болельщиков. Но и для нас самих это важно — мы хотим завершить сезон на мажорной ноте.

Команда сильно изменится в межсезонье. Мы будем проводить большую работу. У меня серьезные требования к трансферам. Хочу создать боевой коллектив. Я провожу много часов за анализом потенциальных новичков. Хочу подписать тех игроков, которые нам помогут сейчас.

Этот короткий перерыв поможет нам перезагрузиться и с новыми мыслями войти в следующий сезон. У нас много игроков, у которых истекают контракты. Нам нужно принимать решение по ним. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы построить сильную команду, – сказал главный тренер « ».

В следующем сезоне черно-белые выступят в Первой лиге.

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