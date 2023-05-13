Малком: «Мне нравится «Зенит» и Санкт-Петербург. Вижу здесь свое будущее. В восторге от того, как ко мне относятся»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Футбол

Малком заявил, что видит свое будущее в «Зените».

– Какие эмоции, когда получаете золотую медаль?

– Это момент, о котором мечтает каждый футболист. Не имеет значения четвертый, как для меня, или первый титул. Всё как в первый раз.

Для меня это четвертый титул подряд, для «Зенита» – пятый. Мы не можем останавливаться. Не время отдыхать.

Это заслуженная награда за сложный сезон. Это мой лучший сезон. Огромное спасибо одноклубникам, без них этих голов не было. Хочется больше.

– Связываете ли вы свое будущее с «Зенитом»?

– Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь, – сказал хавбек «Зенита».

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17 комментариев

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Злодей Спб
Будет прекрасно если продолжит играть за Зенит. Футболиста такого уровня в РФ сейчас сложно пригласить и вопрос даже не в деньгах.
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utsh44psmr
Типичный российский лимитчик(паспортист👆)
+12
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+11
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ZenitTop
Конечно круто если он останется в Зените,но я буду рад за него если он перейдет в топ клуб Европы
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munhin
С Чемпионством! )
+8
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ALMAZ_and_GOLD
Короче, обосновался по полной, будет спокойно играть в легком для него чемпионате и рубить бабосы, в Европу можно и не ехать
+4
-2
+2
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Ryan T.
Вот так вот! Ну здорово если останется!
Потерять такого Малкома будет для "Зенита" огромной проблемой.
Но если и уйдёт - только порадуюсь за Филипе как болельщик "Зенита". Игрок он уровнем явно выше РПЛ. Если б ещё в Еврокубках играли - другое дело. А так всё-равно думаю сидит у легионеров эта мысль в голове. Тяжело только во внутреннем первенстве вариться.
+2
-1
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Дмитрий9779
Ответ Один живой
нужно еще 2 чемпионства подряд.
Лучше 5.
+1
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Один живой
нужно еще 2 чемпионства подряд.
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Спартак Уокер
В этом сезоне он прекрасен
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Jeksan
Ответ Злодей Спб
Будет прекрасно если продолжит играть за Зенит. Футболиста такого уровня в РФ сейчас сложно пригласить и вопрос даже не в деньгах.
Я бы сказал, что вопрос в первую очередь не в деньгах
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