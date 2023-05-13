Малком: «Мне нравится «Зенит» и Санкт-Петербург. Вижу здесь свое будущее. В восторге от того, как ко мне относятся»
Малком заявил, что видит свое будущее в «Зените».
– Какие эмоции, когда получаете золотую медаль?
– Это момент, о котором мечтает каждый футболист. Не имеет значения четвертый, как для меня, или первый титул. Всё как в первый раз.
Для меня это четвертый титул подряд, для «Зенита» – пятый. Мы не можем останавливаться. Не время отдыхать.
Это заслуженная награда за сложный сезон. Это мой лучший сезон. Огромное спасибо одноклубникам, без них этих голов не было. Хочется больше.
– Связываете ли вы свое будущее с «Зенитом»?
– Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь, – сказал хавбек «Зенита».
Потерять такого Малкома будет для "Зенита" огромной проблемой.
Но если и уйдёт - только порадуюсь за Филипе как болельщик "Зенита". Игрок он уровнем явно выше РПЛ. Если б ещё в Еврокубках играли - другое дело. А так всё-равно думаю сидит у легионеров эта мысль в голове. Тяжело только во внутреннем первенстве вариться.