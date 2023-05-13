Малком: «Мне нравится «Зенит» и Санкт-Петербург. Вижу здесь свое будущее. В восторге от того, как ко мне относятся»

Малком заявил, что видит свое будущее в «Зените».

– Какие эмоции, когда получаете золотую медаль?

– Это момент, о котором мечтает каждый футболист. Не имеет значения четвертый, как для меня, или первый титул. Всё как в первый раз.

Для меня это четвертый титул подряд, для «Зенита» – пятый. Мы не можем останавливаться. Не время отдыхать.

Это заслуженная награда за сложный сезон. Это мой лучший сезон. Огромное спасибо одноклубникам, без них этих голов не было. Хочется больше.

– Связываете ли вы свое будущее с «Зенитом»?

– Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь, – сказал хавбек «Зенита».