«Не променял бы Де Хеа ни на кого, несмотря на его ошибки в последнее время. Не думаю, что в мире много вратарей лучше него». Йорк о голкипере «МЮ»

Дуайт Йорк считает Давида Де Хеа одним из сильнейших вратарей мира.

«Я не видел ни одного выдающегося вратаря, который был бы намного сильнее Давида де Хеа, поэтому сейчас я бы его ни на кого не променял, даже с учетом ошибок, которые он допустил в последнее время. Я правда не думаю, что в мире есть много вратарей лучше Де Хеа.

Разве Давид Райя лучше Де Хеа? Не думаю. « » будет искать лучшего игрока, который справится, перейдя в этот клуб.

Возможно, сможет, но я в этом не уверен», – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью King Casino Bonus.

Меньше Де Хеа ударов отражают только два вратаря в АПЛ – оба из «Саутгемптона» с 20-го места. Но голкипер «МЮ» – лидер по сухим матчам