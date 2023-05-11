«Не променял бы Де Хеа ни на кого, несмотря на его ошибки в последнее время. Не думаю, что в мире много вратарей лучше него». Йорк о голкипере «МЮ»
Дуайт Йорк считает Давида Де Хеа одним из сильнейших вратарей мира.
«Я не видел ни одного выдающегося вратаря, который был бы намного сильнее Давида де Хеа, поэтому сейчас я бы его ни на кого не променял, даже с учетом ошибок, которые он допустил в последнее время. Я правда не думаю, что в мире есть много вратарей лучше Де Хеа.
Разве Давид Райя лучше Де Хеа? Не думаю. «Манчестер Юнайтед» будет искать лучшего игрока, который справится, перейдя в этот клуб.
Возможно, Дин Хендерсон сможет, но я в этом не уверен», – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью King Casino Bonus.
Меньше Де Хеа ударов отражают только два вратаря в АПЛ – оба из «Саутгемптона» с 20-го места. Но голкипер «МЮ» – лидер по сухим матчам
Его основной минус это з/п, в остальном он неплох. Порой его игра в воротах завораживает. Я бы уделил внимание тренеру вратарей, вот он должен был развивать слабые стороны Давида.
С Йорком модно согласиться.