«Не променял бы Де Хеа ни на кого, несмотря на его ошибки в последнее время. Не думаю, что в мире много вратарей лучше него». Йорк о голкипере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Дуайт Йорк Дин Хендерсон Давид Райя Футбол

Дуайт Йорк считает Давида Де Хеа одним из сильнейших вратарей мира.

«Я не видел ни одного выдающегося вратаря, который был бы намного сильнее Давида де Хеа, поэтому сейчас я бы его ни на кого не променял, даже с учетом ошибок, которые он допустил в последнее время. Я правда не думаю, что в мире есть много вратарей лучше Де Хеа.

Разве Давид Райя лучше Де Хеа? Не думаю. «Манчестер Юнайтед» будет искать лучшего игрока, который справится, перейдя в этот клуб.

Возможно, Дин Хендерсон сможет, но я в этом не уверен», – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью King Casino Bonus.

Меньше Де Хеа ударов отражают только два вратаря в АПЛ – оба из «Саутгемптона» с 20-го места. Но голкипер «МЮ» – лидер по сухим матчам

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20 комментариев

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Любезный Коссутий
любой вратарь, не совершающий 4-5 результативных ошибок каждый сезон, будет лучше ДДХ
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Андрей Хенто
Хорошо, что Йорк не тренер. Де Хеа был одним из лучших, но его лучшие времена позади. В топ-клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи нужно быть лучшим здесь и сейчас, предыдущие успехи и заслуги никакой роли не играют.
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red hikkikomori
Когда прочитал новость что катарцы хотят нанять на работу легенд клуба, если покупка состоится - я подумал это плохая идея. Сейчас ещё больше в этом удостоверился, после слов Йорка
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Андрей Хенто
Ответ Аморалинни
Угу, забавно конечно, смотреть в статистику ошибок, но в упор не замечать его суперсейвы, которых намного больше ошибок И при этом топить за 7Хага, который не может игра поставить
Суперсэйвов намного больше, чем ошибок. Но почему тогда у Давида такой маленький процент отраженных ударов в створ в нынешнем сезоне, один из худших в лиге по этому показателю, но при этом больше всех провел сухих матчей, парадокс.
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Streetbor
вечером в пятницу и не такое брякнешь, но давал то интервью явно не вечером. Хотя Йорк вроде застал ещё времена Бартеза, есть с кем сравнивать 😀
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serj_78
Травить вратаря,который много лет играет за клуб, был капитаном, выдавал потрясающие сезоны, совершил несколько "результативных" ошибок на фоне слабой игры передней линии, неправильно!
Его основной минус это з/п, в остальном он неплох. Порой его игра в воротах завораживает. Я бы уделил внимание тренеру вратарей, вот он должен был развивать слабые стороны Давида.
С Йорком модно согласиться.
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Ksandvankneshas
Послушай Йорка и сделай наоборот. Он такую дичь постоянно несёт, что страшно аж. Даже хейтеры МЮ среди экс-игроков такого себе не позволяют.
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Lavinka
Всё с Саа понятно ...
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Анхолик
Старый что-то разговорился
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kx9vs4qvvm
Старый Буффон лучше этого стручка!
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ДедаДома.нет
Что-то этот уголек начал много базарить. Наверное дружище Рыбак попросил.
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Catalin
Ответ rigobersong
Согласен, я пары сильнее чем Де Хеа-Магвайер еще не видел в футболе, жаль Джонс уже давно в лазарете, мог бы состояться легендарный бермудский тругольник в защите МЮ:)
🤣🤣🤣
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Чёрный тюльпан
Ответ red hikkikomori
Когда прочитал новость что катарцы хотят нанять на работу легенд клуба, если покупка состоится - я подумал это плохая идея. Сейчас ещё больше в этом удостоверился, после слов Йорка
Да это очевидные вещи. Достаточно почитать, что эти легенды говорят на английском ТВ или пишут у себя в соц. сетях, чтобы понять их некомпетентность. Умение пинать мяч /= быть крутым аналитиком/экспертом, не говоря уже о тренерской работе. Это вообще не залог успеха, как показывает практика. Звать нужно профессионалов, а не заниматься популизмом, будто на выборы идёшь, так что Джассимку лесом. Раскрутил себя через соц.сети за счёт заказух от журналюг, вот пусть сам же себя и потопит.
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kx9vs4qvvm
Ответ Аморалинни
Хорошо, что юзеры спорца не тренеры, так бы поставили на ворота какого-нибудь пасующего вратаря, бесполезного при отражении ударов
Пасующий и хорошо играющий на входах вратарь - это уже меньше ударов по воротам.
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stanvixx
Ответ Андрей Хенто
Хорошо, что Йорк не тренер. Де Хеа был одним из лучших, но его лучшие времена позади. В топ-клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи нужно быть лучшим здесь и сейчас, предыдущие успехи и заслуги никакой роли не играют.
Да, Де Хеа несомненно заслуживает уважения и почёта за былые заслуги. Но за заслуги нынешние не заслуживает места в стартовом составе МЮ, увы
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ДедаДома.нет
Ответ kx9vs4qvvm
Старый Буффон лучше этого стручка!
Ага вспоминаю 1/8 ответку в Париже.
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