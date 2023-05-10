Глава «Бернли» об интересе топ-клубов к Компани: «Это как встречаться с самой красивой девушкой в городе, зная, что она не выйдет за тебя, но все остальные хотят жениться на ней»

Председатель совета директоров «Бернли» высказался о будущем Венсана Компани.

На этой неделе бельгийский тренер продлил контракт с клубом до 2028 года. Однако некоторые топ-клубы сохраняют интерес к услугам .

«Это происходит постоянно. Меня не беспокоит, что я когда-нибудь уволю его, потому что это совсем другая история.

Меня беспокоит то, что, как я пытался объяснить ему, это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж.

Но все остальные хотят жениться на ней. Итак, как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой?

Я надеюсь, что это продлится очень, очень, очень долго. Но это зависит от «нее», – сказал Алан Пейс.