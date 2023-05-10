Глава «Бернли» об интересе топ-клубов к Компани: «Это как встречаться с самой красивой девушкой в городе, зная, что она не выйдет за тебя, но все остальные хотят жениться на ней»

Теги Венсан Компани премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Футбол

Председатель совета директоров «Бернли» высказался о будущем Венсана Компани.

На этой неделе бельгийский тренер продлил контракт с клубом до 2028 года. Однако некоторые топ-клубы сохраняют интерес к услугам Компани.

«Это происходит постоянно. Меня не беспокоит, что я когда-нибудь уволю его, потому что это совсем другая история.

Меня беспокоит то, что, как я пытался объяснить ему, это все равно что встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что, вероятно, нет никаких шансов, что она когда-нибудь выйдет за тебя замуж.

Но все остальные хотят жениться на ней. Итак, как долго вы можете встречаться, как долго вы можете оставаться вместе, как долго вы можете оставаться парой?

Я надеюсь, что это продлится очень, очень, очень долго. Но это зависит от «нее», – сказал Алан Пейс. 

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7 комментариев

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Roman
Ответ софочка
Зачем встречаться с девушкой, которая потом тебя все равно бросит?🤔
Чтобы разбить себе сердце и поэтично страдать об этом, попивая вино на террасе, согретой нежными лучами весеннего солнца
+17
0
+17
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софочка
Ответ Roman
Чтобы разбить себе сердце и поэтично страдать об этом, попивая вино на террасе, согретой нежными лучами весеннего солнца
А, понял, тогда нормально
+11
0
+11
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Demyan Grachev
а Компани реально красивая баба))
+8
0
+8
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Павел Шилкин
ну погоди ты пока) может попрешь ты сам в следующем сезоне эту свою девушку) сколько увольнений было в этом году, 13?
+4
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+4
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Tristan...
Мужчина честной судьбы...
+2
0
+2
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софочка
Зачем встречаться с девушкой, которая потом тебя все равно бросит?🤔
+2
-2
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Никита Самарин
Классная аллегория 😏
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