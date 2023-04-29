Моуринью про 1:1 с «Миланом»: «Три очка были у «Ромы» в руках, результат несправедлив. Только мы способны так играть при таких проблемах»

Теги Рома Милан Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью считает, что «Рома» была достойна победы в игре с «Миланом» (1:1).

«Если говорить только об игре, то я скажу, что результат несправедлив по отношению к нам. Только мы способны играть против «Милана» так, как сыграли, испытывая такие сложности.

Мы не богатая команда, состав у нас не огромный. Каждая потеря – большая проблема, а сегодня мы потеряли нескольких игроков.

Несмотря на все трудности, то, насколько упорно мы бились с «Миланом» в борьбе за четвертое место, поражает. Только мы на такое способны.

Конечно, я огорчен, три очка были у нас в руках. Но я в большей степени горд, чем огорчен.

Есть тренеры, которые могут играть так, как хотят. Они могут выбирать между системами, выбирать между игроками, между подходами. А мы строим команду от матча к матчу, ориентируясь на то, кто у нас доступен. Вот почему я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что эти парни великолепны.

Мы все еще претендуем на место в четверке и приложим все усилия. Я очень горжусь командой и считаю, что мы скорее потеряли 2 очка, чем набрали 1», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

«Рома» и «Милан» сыграли вничью – 1:1. Абрахам забил на 93-й, Салемакерс – на 97-й

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11 комментариев

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Tigo_Volchara93
Моур красавец вот что значит менталитет чемпиона, несмотря что каждый матч кто-то выбывает, сегодня Кумбулья и Белотти, до этого Вейналдум,Смолинг,очень обидно терять 2 очка но Моур выжимает максимум и борется за ЛЧ!
Удачи моей любимой Роме
Forza Roma❤️🇮🇹
+20
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Александр Кот
Кто матч смотрел, поиметь Жозе, действительно потеряли много игроков
+10
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romanisti89
Сколько уже кричу, Манчини и особенно Ибаньес это игроки уровня серии Б. Идёт последняя атака, оба летают от дуновения ветра, хотя их никто не трогал, играть надо в футбол, а не в балет, Рома будет на что то рассчитывать, если полностью поменяет центр обороны
+5
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Bogdan Ermolaev
Травмы - это п-ц какая проблема...
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Pitkin
Эти три очка нужны были Роме как воздух, тем более с конкурентом Миланом. Тогда в зону ЛЧ точно попадали бы.
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Ronaldo187
Ответ romanisti89
Сколько уже кричу, Манчини и особенно Ибаньес это игроки уровня серии Б. Идёт последняя атака, оба летают от дуновения ветра, хотя их никто не трогал, играть надо в футбол, а не в балет, Рома будет на что то рассчитывать, если полностью поменяет центр обороны
По пропущенным голам Рома четвертая в чемпионате. Так что дело не в этом.
+1
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zinchenkoag@bk.ru
Первый матч также рома отскочила. И в этих обеих матчах Милан играл лучше
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Toffiti
Травмы посыпались как из рога изобилия, и это - на самом важном отрезке чемпионата! У Кумбуллы подозревают травму крестообразной связки. У Белотти - сломанное ребро. У Бове что-то с плечом. Скорее всего Карсдорп, Кумбулла и Льоренте выбывают до конца сезона. Смоллинг вернётся нескоро. Непонятно что там с Дибалой, т.к. сегодня на поле он бы не вышел при любом раскладе. Кем играть в защите - непонятно. Кто будет забивать - неизвестно. А на следующую игру, ещё и минус Матич.
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