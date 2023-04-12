Ренан о рискованном дриблинге: «Мне сказали, чтобы я подходил к этому ответственно. Момент должен быть подходящий»
Защитник Роберт Ренан рассказал, как в «Зените» относятся к его дриблингу.
— У тебя прекрасная левая нога. На твой взгляд, это больше талант или мастерство? Как ты тренируешь длинные передачи?
— Талант во владении левой ногой точно есть, а посредством тренировок я его стараюсь развивать. Я постоянно задействую ее в тренировочном процессе.
— В детстве тебя не взяли в восемь футбольных школ из-за щуплого телосложения. Сейчас ты уже профессиональный футболист, но внешне все равно выглядишь худым. Как ты работаешь над массой?
— Для меня важно сохранить легкость. Мне комфортно с тем весом, который у меня есть. Пока что в планах нет набора массы.
— Первые недели в «Зените» показали, что ты любишь рисковать и лезть в дриблинг, даже будучи последним защитником перед воротами. Как к твоим финтам относится тренерский штаб? Тебя не просят делать их пореже?
— Мне сказали, чтобы я подходил к этому со всей ответственностью — чтобы я шел в дриблинг только в тот момент, когда полностью уверен в том, что это не повлечет за собой никакого риска для команды. Если я решаюсь на это, должен быть уверен в том, что момент подходящий.
Я ко всем мнениям прислушиваюсь и просто рассчитываю, что буду продолжать прогрессировать и улучшать игру в этом компоненте, – сказал защитник «Зенита».
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